2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oldu

Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası yarı finalistleri Haremspor ve Esenler Erokspor oldu. Final için iki takımın karşılaşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:40
2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oldu

Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek finaller tamamlandı ve yarı finalde mücadele edecek takımlar belli oldu. Haremspor ve Esenler Erokspor, rakiplerini mağlup ederek bu aşamaya adını yazdırdı.

Esenler Erokspor, Gölbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çeyrek final maçında, Carpartner TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 71-71 berabere biten maçı, uzatmalarda 81-73'lük skorla kazandı. Diğer çeyrek final maçında ise Haremspor, Beylikdüzü Spor Salonu'nda iLab Basketbol'u 84-73 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarın oynanacak olan Trabzonspor-Çayırova Belediyesi ve MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla diğer yarı finalist netleşecek.

Yarı final karşılaşmaları, 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Final mücadelesi ise 18 Ocak Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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