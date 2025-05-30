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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maça hazır. Detaylar ve takım durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:31
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın kendisi ile Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

Rizespor, bu sezon ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde ederek 46 puan ile 11'inci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz maçında ise Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Atakaş Hatayspor, 26 puan ile 18. sırada yer alarak küme düştü.

Rizespor, önemli bir eksikle karşılaşacak; tedavisine devam edilen Giannis Papanikolaou, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek. Öte yandan, Rizespor, ligin ilk devresinde Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Atakaş...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün gerçekleşen son antrenmanda, Sowe (önde) da yer aldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Atakaş...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün gerçekleşen son antrenmanda, Sowe (önde) da yer aldı.

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