2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oldu

2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final müsabakalarında heyecan doruğa çıktı. Konya Büyükşehir Belediyespor, son saniye basketiyle MKE Ankaragücü İkon Menkul'u 115-114 yenerek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Konya ekibi, Çayırova Belediyespor'u 81-64 mağlup eden Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi oldu.

Ankara'daki TOBB ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleşen MKE Ankaragücü İkon Menkul - Konya Büyükşehir Belediyespor mücadelesi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. İlk yarısı 48-48 tamamlanan karşılaşmada, Konya temsilcisi, son bölümlerde farkı 6 sayıya çıkarmayı başardı. Ancak, Başkent temsilcisi bu farkı kapatarak skoru eşitledi ve maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmalara giden bu çekişmeli karşılaşmanın sonunda, Konya Büyükşehir Belediyespor, maçı kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalin diğer karşılaşmasında ise Haremspor ve Esenler Erokspor mücadele edecek. Yarı final maçları 16 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Final isteyen takımlar, 18 Ocak Cumartesi günü kupa için karşı karşıya gelecek. Yarı final ve final mücadeleleri Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.