2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Kura Çekimi Torbaları Belli Oldu

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Kura Çekimi

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası için kura çekimi torbaları nihayet belirlendi. Türkiye, Almanya, İtalya ve Çekya ile birlikte 2. torbadan kuraya katılacak.

Kura Çekimi Detayları

Kura çekimi, 8 Mart tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

1. Torba Takımları

Son şampiyon Belçika, dört kez şampiyon olan İspanya, 2015 ve 2021 yıllarında zafere ulaşan Sırbistan ve 2009 şampiyonu Fransa ise 1. torbada yer alacak.

Şampiyonanın Tarihleri ve Ev Sahipleri

Bu yıl 40. kez düzenlenecek olan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 18-29 Haziran tarihleri arasında Almanya, Çekya, Yunanistan ve İtalya ortaklığında gerçekleştirilecek.

Kura Çekimindeki Torbalar

1. Torba: Fransa, İspanya, Belçika, Sırbistan

Fransa, İspanya, Belçika, Sırbistan 2. Torba: Türkiye, Almanya, İtalya, Çekya

Türkiye, Almanya, İtalya, Çekya 3. Torba: Karadağ, Büyük Britanya, Yunanistan, Slovenya

Karadağ, Büyük Britanya, Yunanistan, Slovenya 4. Torba: İsveç, Portekiz, Litvanya, İsviçre

Türkiye'nin bu önemli turnuvada göstereceği performans şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.