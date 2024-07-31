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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Daniel Wiffen Rekor Kırdı

İrlandalı yüzücü Daniel Wiffen, Paris 2024'te 800 metre serbest stilde olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 00:37
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Daniel Wiffen Rekor Kırdı

Paris 2024'te Tarihi Anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, spor dünyasına damgasını vuran anlara ev sahipliği yapıyor. Erkekler 800 metre serbest stil yüzmede İrlandalı Daniel Wiffen, katıldığı yarışta müthiş bir başarı göstererek yeni olimpiyat rekoru kırdı.

Yeni Olimpiyat Rekoru

Yarış, La Defense Arena'da gerçekleşti. Daniel Wiffen, 7 dakika 38 saniye 19 salisede yarışmayı tamamlayarak altın madalyayı kazandı. Bu performans, önceki rekorun çok üzerindeydi ve gözleri üzerine çekti.

Eski Rekorun Kırılması

Bir önceki rekor, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Ukraynalı Mykhailo Romanchuk tarafından 7 dakika 41 saniye 28 salisede elde edilmişti. 2024’te ise sadece Daniel Wiffen değil, diğer madalya kazanan yüzücüler de dikkat çekti.

Madalya Kazananlar

Amerikalı Bobby Finke, 7 dakika 38 saniye 75 saliseyle gümüş madalya alırken, İtalyan yarışmacı Gregorio Paltrinieri 7 dakika 39 saniye 38 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu. Üç yüzücünün de Tokyo'daki eski rekoru geçmesi, yarışın ne denli yüksek bir rekabet içerdiğini gösteriyor.

Paris 2024 Olimpiyatları, her geçen gün daha fazla heyecan yaratmaya devam ederken, Daniel Wiffen'in performansı, hafızalardan silinmeyecek anlardan biri olarak kalacak.

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