2025 FIDE Grand Swiss: Anish Giri ve Vaishali Rameshbabu Şampiyon

Özbekistan'daki 2025 FIDE Grand Swiss'te Anish Giri ve Vaishali Rameshbabu birinci oldu; ilk iki oyuncu 2026 Adaylar Turnuvası'na katılma hakkı kazandı.