2025 FIDE Grand Swiss: Anish Giri ve Vaishali Rameshbabu Şampiyon

2025 FIDE Grand Swiss'te Anish Giri ve Vaishali Rameshbabu şampiyon
Özbekistan'da tamamlanan turnuvada ilk iki sırayı alanlar 2026 Adaylar Turnuvası'na katılacak
Özbekistan'da düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası tamamlandı.
Genel kategoride Hollandalı GM Anish Giri, 8 puan ile şampiyon oldu. Alman Matthias Blübaum ise 7,5 puanla turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Kadınlar kategorisinde ise Hint GM Vaishali Rameshbabu 8 puanla birinci olurken, Katerina Lagno aynı puanla ikinci sırayı elde etti.
Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği 2026 Adaylar Turnuvasında oynama hakkı kazandı.
Türk sporculardan GM Yağız Kaan Erdoğmuş turnuvayı 6 puanla 28'inci sırada tamamlayarak canlı reytingini 2657'ye yükseltti. GM Ediz Gürel ise 5,5 puanla 55. sırada yer alıp canlı reytingini 2634'e taşıdı.
Erdoğmuş, turnuvada Levon Aronian'ı yenerek dikkat çekerken; Gürel ise dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek öne çıktı.