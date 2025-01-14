2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Yarı Finalistler Belli Oldu

2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda İlk Yarı Finalistler Belli Oldu

2025 Kadınlar Federasyon Kupası çeyrek final müsabakalarında, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile 01 Adana Basketbol rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maç Sonuçları

Balıkesir'deki Burhaniye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 77-64 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.

Diğer çeyrek final maçında ise 01 Adana Basketbol, Adana'daki Menderes Spor Salonu'nda Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 68-56'lık skorla mağlup etti.

Yarı Final ve Final Tarihleri

Yarın oynanacak Emlak Konut Gelişim-Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ve Fenerbahçe Gelişim-J&M Çanakkale Belediyespor karşılaşmaları ile diğer yarı finalistler belli olacak. 17 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek yarı final maçlarının ardından, finale kalan ekipler 19 Ocak Pazar günü kupa için mücadele edecekler.

Yarı final ve final müsabakaları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.