2025 Kış Transfer Dönemi Rekor Kırdı: 5,863 Uluslararası Transfer

2025 Kış Transfer Döneminde Tarihi Rekor
FIFA'nın 2025 kış transfer sezonu raporu, dünya futbolunda bir dönüm noktasını işaret ediyor. Toplam 5,863 uluslararası transfer ile rekor kırılırken kulüpler, bu işlemler için 2,35 milyar dolar harcama yaptı. Türkiye, yurtdışından gelen oyuncular için en fazla bonservis ödeyen ülkeler arasında Avrupa'da ilk 5'te, dünyada ise 8. sırada yer aldı.
Sezonun En Yüksek Transfer Tutarı
FIFA'nın raporuna göre, bu yılki transfer sayısı, Ocak 2024'teki rekorun yaklaşık %20 üzerinde gerçekleşti. Bunun yanı sıra, harcanan para da tüm zamanların ocak ayı için en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak 2024'teki rakamı %57,9, Ocak 2023'ü ise %47,1 oranında aşarak dikkat çekti.
Kadın Futbolunda da Rekor
Bu kış transfer döneminde kadın futbolunda da bir rekor kırıldı. Toplam 455 uluslararası kadın futbolcu transferi gerçekleştirilirken, bonservis bedeli olarak 5.8 milyon dolar ödendi.
İngiliz Kulüpleri Lider
İngiliz kulüpleri, uluslararası transferlerde en fazla harcama yapan ülke oldu. İngiltere'deki kulüpler, yurtdışından gelen oyuncular için toplamda 622 milyon dolar harcadı. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise Almanya (296 milyon dolar), İtalya (224 milyon dolar), Fransa (210 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (202 milyon dolar) olarak belirlendi.
Türkiye'nin Yükselişi
Türkiye, Avrupa'da uluslararası transfere en fazla bonservis veren ülkeler arasında ilk 5'te kendine yer bulurken, dünya sıralamasında 8. sırada yer aldı. Türk futbol kulüpleri, İspanya ve Belçika'yı geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.
En Fazla Transfer Yapan Ülkeler
Brezilya, 471 uluslararası transferle ilk sırada yer alırken, onu Arjantin (265), Portekiz (207), İspanya (200) ve İngiltere (190) takip etti. Yurtdışına en fazla oyuncu gönderen ülkeler ise Arjantin (255), Brezilya (212), İngiltere (211), ABD (188) ve Portekiz (170) olarak belirlendi.
Transfer İstatistikleri
Dünya genelinde 2025 kış transfer döneminde en fazla bonservis ücreti ödeyen ülkeler sırasıyla şöyle:
- İngiltere: 190 futbolcu için 622 milyon dolar
- Almanya: 137 futbolcu için 296 milyon dolar
- İtalya: 129 futbolcu için 224 milyon dolar
- Fransa: 122 futbolcu için 210 milyon dolar
- Suudi Arabistan: 87 oyuncu için 202 milyon dolar
- ABD: 96 oyuncu için 145 milyon dolar
- Brezilya: 471 oyuncu için 76,3 milyon dolar
- Türkiye: 70 oyuncu için 73,6 milyon dolar
- Arjantin: 265 oyuncu için 67,4 milyon dolar
- Belçika: 103 oyuncu için 48,5 milyon dolar
Özetle, 2025 kış transfer dönemi futbol dünyasında tarihi bir anı simgeliyor; hem kadın futbolunda hem de erkek futbolunda rekorlar kırıldı, kulüpler mevcut oyuncuları güçlendirmek için önemli fonlar ayırdı.