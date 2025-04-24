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Colovray Spor Merkezi'nde UEFA Gençlik Ligi Hazırlıkları Tamamlandı

UEFA Gençlik Ligi yarı final ve final maçları öncesi Colovray Spor Merkezi'nde yenileme çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:35
Colovray Spor Merkezi'nde UEFA Gençlik Ligi Hazırlıkları Tamamlandı

UEFA Gençlik Ligi İçin Colovray Spor Merkezi'nde Yenileme Çalışmaları

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final ve final maçlarının oynanacağı Colovray Spor Merkezi'nde hazırlıklar tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan 860 koltuk kapasiteli bu stadyumda, karşılaşmalar öncesinde kapsamlı yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yeni Aktivite Alanları Oluşturulacak

UEFA Gençlik Ligi resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, stadyum çevresinde seyircilerin zaman geçirebilmeleri için 3'e 3 futbol sahası ve yürüyerek futbol oynama gibi çeşitli aktivite alanlarının oluşturulacağı duyuruldu.

Maç Zamanlamaları ve Ulaşım Bilgileri

Yarın, TSİ 15.00'te Salzburg-Trabzonspor ve 19.00'da AZ Alkmaar-Barcelona karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Taraftarların, maçlara bir saat öncesinde stadyuma alınmaya başlanacağı belirtildi. Ayrıca, futbolseverler için Nyon Garı'ndan stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final ve final maçlarının oynanacağı 860...

İsviçre'nin Nyon kentinde, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final ve final maçlarının oynanacağı 860 koltuk kapasiteli Colovray Spor Merkezi'nde hazırlıklar yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentinde, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final ve final maçlarının oynanacağı 860...

İsviçre'nin Nyon kentinde, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final ve final maçlarının oynanacağı 860 koltuk kapasiteli Colovray Spor Merkezi'nde hazırlıklar yapıldı.

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