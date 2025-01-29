2025 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Maçında Kadrolar Açıklandı

2025 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Maçında Heyecan Başlıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 2025 All-Star organizasyonu kapsamında düzenlenecek olan "Yükselen Yıldızlar" maçında mücadele edecek oyuncuların kadrosunu açıkladı. Etkinlik, 15 Şubat Cumartesi günü ABD'nin San Francisco şehrindeki Chase Center'da gerçekleştirilecek.

Üç Maçlık Organizasyon

Bu heyecan verici organizasyonda 28 basketbolcu yer alacak. Katılımcıların 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren oyuncular ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olacak. Üç maçlık etkinlikte, antrenörler çaylak ve ikinci sezonunu geçiren oyunculardan 7'şer kişiden 3 takım oluşturacak.

Mini Turnuva Formatı

NBA Gelişim Ligi oyuncularından oluşan ekip ile birlikte dört takımlık bir mini turnuva düzenlenecek. Yarı finalde kazanan takımlar finalde karşılaşacak. Süresiz oynanacak müsabakalarda hedef skor uygulaması geçerli olacak; yarı finallerde 40, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım ipi göğüsleyecek.

Şampiyon Takım All-Star'a Katılacak

"Yükselen Yıldızlar" maçında şampiyon olan takım, NBA All-Star karşılaşmasına katılma hakkı elde edecek. Etkinlikte dikkat çeken isimler arasında Victor Wembanyama, Scoot Henderson, Brandon Miller ve Amen Thompson yer alıyor.

Kadrolar Belli Oldu

İşte Yükselen Yıldızlar maçında mücadele edecek oyuncular:

Çaylak oyuncular:

Bub Carrington, Alex Sarr (Washington Wizards), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Tristan da Silva (Orlando Magic), Zach Edey, Jaylen Wells (Memphis Grizzlies), Dalton Knecht (Los Angeles Lakers), Jared McCain (Philadelphia 76ers), Yves Missi (New Orleans Pelicans), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks).

İkinci sezonunu geçiren oyuncular:

Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Gradey Dick (Toronto Raptors), Keyonte George (Utah Jazz), Scoot Henderson (Portland Trail Blazers), Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), Jaime Jaquez Jr (Miami Heat), Dereck Lively (Dallas Mavericks), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Amen Thompson (Houston Rockets), Cason Wallace (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

NBA Gelişim Ligi oyuncuları:

JD Davison (Maine Celtics), Mac McClung (Osceola Magic), Bryce McGowens (Rip City Remix), Leonard Miller (Iowa Wolves), Dink Pate (Mexico City Capitanes), Reed Sheppard (Rio Grande Valley Vipers), Pat Spencer (Santa Cruz Warriors).