2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın İlk Ayağı Antalya'da Tamamlandı

2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın İlk Ayağı Tamamlandı
2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 1. ayak yarışmaları, Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre, organizasyon Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün boyunca devam etti ve madalya müsabakalarıyla sona erdi.
Okçular Vakfı Spor Kulübü Zirvede
Bu yılki organizasyonda, Okçular Vakfı Spor Kulübü takım sıralamasında elde ettiği başarısıyla dikkat çekti. Kulüp, yarışmalarda toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak zirvede yer aldı.
Bireysel Mücadelelerde Şampiyonlar Belli Oldu
Organizasyonda bireysel müsabakalarda başarılı olan sporcular ise şu şekilde sıralandı:
- Klasik Yay Erkekler Açık: Sadık Savaş
- Klasik Yay Kadınlar Açık: Zehra Özbey Torun
- Makaralı Yay Erkekler Açık: Kenan Babaoğlu
- Makaralı Yay Kadınlar Açık: Öznur Cüre Girdi
- Erkekler W1 Açık: Şehit Kemikkıran
- Kadınlar W1 Açık: Nil Mısır
Para okçuluğunda gelecekte daha fazla başarı bekleniyor.