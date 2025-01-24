2025 Salon Federasyon Kupası Heyecanı Samsun'da Son Buldu

2025 Salon Federasyon Kupası Nihayet Sona Erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da büyük bir katılımla düzenlendi. Turnuva, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve 118 kulüpten toplam 903 sporcu mücadele etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Turnuvanın son gününde, makaralı yay ve barebow kategorilerinde madalya atışları yapıldı. Makaralı yay erkekler kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Emircan Haney, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yeşim Uçar Bostan birinci oldu. 21 yaş altı erkek kategorisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporcusu Yunus Emre Arslan, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Kulübü'nden Begüm Yuva altın madalyanın sahibi oldu.

Yalın Yay Kategorisinde Öne Çıkan İsimler

Yalın yay (barebow) kategorisinde erkeklerde Ankara Zen Spor Kulübü'nden Muzaffer Öksüz, kadınlarda ise Sipahi Okçuluk Spor Kulübü'nden Emel Ateş birinciliği kazandı. 21 yaş altı erkeklerde Anka Okçuluk Spor Kulübü'nden Efe Kızılkaya, kadınlarda ise Osmancık Okçuluk Spor Kulübü'nden Sude Sündüs Tak altın madalyanın sahibi oldular.