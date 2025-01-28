DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,35 0,5%
ALTIN
3.155,66 -0,17%
BITCOIN
3.679.698,25 -1,21%

2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali Abu Dabi'de Yapılacak

2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Abu Dabi'de düzenlenecek. Bilet satışları 26 Şubat'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:24
2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali Abu Dabi'de Yapılacak

2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Bu prestijli organizasyon, tarihindeki ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek.

Yetkililer, Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena'nın, sezonun en iyi dört takımına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, yarı finallerin 23 Mayıs Cuma günü yerel saatle 19.00 ve 22.00'de, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarının ise 25 Mayıs Pazar günü yerel saatle 18.00 ve 21.00'de olacağı belirtildi.

Bilet satışları ise 26 Şubat'ta başlayarak basketbol tutkunlarını heyecanlandıracak.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Midtjylland-Fenerbahçe Maçında Hakem Godinho Düdük Çalacak
2
Göztepe, Furkan Bayır'ı Transfer Etti
3
İlhan Palut'tan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalar
4
Milli Buz Patenciler Estonya'da Avrupa Şampiyonasında Piste Çıkıyor
5
Twente-Beşiktaş Maçını Polonyalı Hakem Marciniak Yönetecek
6
Tekirdağlı Berrak Bekçi'nin Balkan Şampiyonluğu Hedefi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!