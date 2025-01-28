2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali Abu Dabi'de Yapılacak

2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Bu prestijli organizasyon, tarihindeki ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek.

Yetkililer, Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena'nın, sezonun en iyi dört takımına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, yarı finallerin 23 Mayıs Cuma günü yerel saatle 19.00 ve 22.00'de, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarının ise 25 Mayıs Pazar günü yerel saatle 18.00 ve 21.00'de olacağı belirtildi.

Bilet satışları ise 26 Şubat'ta başlayarak basketbol tutkunlarını heyecanlandıracak.