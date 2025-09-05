2025 Türkiye Drone Yarışı İstanbul'da Başlıyor

Genel Bilgi

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası'nın ayağı olan 2025 Türkiye Drone Yarışı, Yedikule Hisarı'nda başlayacak ve iki gün sürecek. Organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) iş birliğiyle düzenleniyor.

Yarışa 13 ülkeden 60 pilot katılacak ve hem yabancı hem de Türk pilotlar FAI Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan toplayacak.

Katılımcılar

Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilecek etkinlikte, Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) Emrullah Yılmaz ile Musa Serdar Terzioğlu de yarışacak.

Program

Pilotlar yarın saat 08.00-15.00 arasında antrenman turlarını gerçekleştirecek; 15.00-21.00 arasında sıralama turlarında mücadele edecek.

Eleme turlarının ardından final mücadelesi 7 Eylül Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

Ziyaretçiler için

Yarışları takip edecek ziyaretçiler, alanda düzenlenecek çeşitli teknolojik etkinlikler ve sanatçı performansları gibi gösterimleri izleme fırsatı bulacak.