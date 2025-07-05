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2025 Türkiye Drone Yarışları Finali İstanbul'da Gerçekleşti

2025 Türkiye Drone Yarışları'nın finali, İstanbul'da yapıldı. En hızlı 32 pilot Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 21:13
2025 Türkiye Drone Yarışları Finali İstanbul'da Gerçekleşti

2025 Drone Yarışları Türkiye Şampiyonası Finali

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Yarışları 2025 Türkiye Şampiyonası'nın final ayağı, İstanbul'da, Maltepe Hasan Polat Stadı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, AA Spor Kulübü'nden Emrullah Yılmaz katıldı.

Yarışmaya, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen 2 etap sonucunda 142 kayıtlı pilottan 85'i katıldı. Yarışmanın final etabında en hızlı 32 pilot zirveye ulaşmak için mücadele etti. Finalde ilk 6'daki pilotlar, 2026 yılında milli takımda yer alarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Emrullah Yılmaz, yarışı 23. sırada tamamladı. Yılmaz, yarış sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye Hava Sporları Federasyonunun İnsansız Hava Araçları kategorisindeki şampiyonanın final etabını yaptık. Eleme yarışlarını Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdik. Burada 16’şar pilottan ilk 32 pilotla yarıştık. Yarış oldukça güzeldi ve federasyonumuza bu etkinlik için teşekkür ediyorum. AA Spor Kulübü'nden katıldım ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Drone yarışları dünyada hızla popülerleşiyor. Umuyorum ki imkanlarımız daha da artar." şeklinde konuştu.

Can Tayfun: "Eğlenceli Yarışlar Oldu"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Can Tayfun, organizasyonla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, hızlı ve eğlenceli bir yarış olduğunu söyledi. Tayfun, "Ankara ve İstanbul'da yapılan sıralama etaplarının ardından burada finale geçtik. Bu yıl 85 pilot start aldı, böylece rekor bir katılım sağladık. Seçilen ilk 4 pilot, milli takımı oluşturacak ve 2 pilot da yedek olarak belirlenecek. Hedefimiz, milli takımımızın 2026'da Türkiye'yi yurtdışında temsil etmesi" dedi.

Tayfun, Türkiye'nin hava sporlarında dünya genelinde söz sahibi ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Geçen yıl Türkiye'de Dünya Hava Sporları Federasyonu tarafından bir yarış düzenledik. Bu senenin Eylül ayında tekrarını yapmayı planlıyoruz. Yurt dışından pilotlar da katılacak. Bizim amacımız, gençlerin drone hizmetiyle teknolojiye ve mekatronik alanına yönelmelerini sağlamak. Bu yıl 142 kayıtlı sporcu, yarışmalara katılmak için başvurdu ve bu da yeni branşların açılışına zemin hazırlayacak." şeklinde konuştu.

Son olarak Tayfun, saha eksikliklerinin giderilmesi durumunda Türkiye'nin drone yarışları alanında daha iyi bir konuma geleceğini vurgulayarak, madalya töreniyle organizasyonun sonlandığını belirtti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Yarışları 2025 Türkiye...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Yarışları 2025 Türkiye Şampiyonası'nın final ayağı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda düzenlenen organizasyonda AA Spor Kulübü adına Emrullah Yılmaz mücadele etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Yarışları 2025 Türkiye...

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları (FPV Drone) Yarışları 2025 Türkiye Şampiyonası'nın final ayağı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda düzenlenen organizasyonda AA Spor Kulübü adına Emrullah Yılmaz mücadele etti.

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