2025 Yılı Bisiklet Faaliyet Takvimi Açıklandı

2025 Yılı Bisiklet Faaliyet Takvimi Resmen Açıklandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılı yol, pist ve dağ bisikleti faaliyet programını duyurdu. Bu yıl, Alanya, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Ankara, Samsun, İstanbul ve İzmir gibi şehirler, uluslararası yol bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tarihleri

Türk bisiklet camiasının en prestijli organizasyonu olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde 60. yıl dönümünü kutlayacak. Tour of Ankara, Tour of Mersin ve Tour of İstanbul gibi yarışlarla uluslararası takımlar, bu etkinlikte yer alma fırsatı bulacak.

Pist Bisikletinde Konya Merkez Olacak

Konya, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak; 14-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek bu organizasyon, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Konya Olimpik Veledromu, 5 kıtadan 40'tan fazla ülke ve 400'e yakın sporcuyu ağırlayacak.

Dağ Bisikletinde Dünya Şampiyonası Sakarya'da Gerçekleşecek

Dağ bisikleti etkinlikleri, Türkiye'nin doğal parkurlarında gerçekleşecek. Sakarya Bisiklet Vadisi, haziran ayında Eleminatör Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Yarışlar ve Hazırlık Kampları

2025 faaliyet takvimi, Türkiye Bisiklet Milli Takımı'nın yurt içi ve yurt dışındaki hazırlık kamplarına ve çeşitli yarışlara da yer veriyor. Suudi Arabistan'da Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları, Belçika'da Para Bisiklet Dünya Şampiyonası ve Portekiz'de Avrupa Gençler Pist Şampiyonası gibi önemli organizasyonlar yer alıyor.

Müftüoğlu: "Eşsiz Fırsatlar Sunuyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2025 yılı faaliyet takviminin bisiklet tutkunları için eşsiz fırsatlar sunacağını belirtti. Müftüoğlu, bu organizasyonların Türkiye'nin bisiklet sporundaki gelişimi için önemli olduğunu vurgulayarak tüm sporculara başarılar diledi.

2025 Yılında Düzenlenecek Önemli Yarışlar