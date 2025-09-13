Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 Yendi: Emre Belözoğlu'den Açıklama

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı; Emre Belözoğlu oyuncularını kutladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:16
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu düzenlenen basın toplantısında takımını kutladı ve galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Belözoğlu: "Çok değerli bir zamanda..."

Belözoğlu, oyuncularının gösterdiği mücadeleyi överek, "Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi." ifadesini kullandı.

Teknik direktörün maç içi ve sonrası değerlendirmesi şöyle devam etti: "Samsunspon, çok iyi organizasyonu olan kulüp organizasyonu çok yüksek. Sahada da bence çok kaliteli bir takıma karşı galip geldik. Galibiyeti hak ederek elde ettik. Milli takım arasıyla beraber 10 gün çalışma fırsatımız oldu. Çok yeni takımız. Oyuncular aramıza yeni katıldı. Sabah kadromuza dahil ettiğimiz oyuncuyu bile oyuna soktuk. Ama karşımızdaki rakip, 2 seneye yakındır beraber oynayan 6-7 tane oyuncuya sahip. Beraber oynama tecrübesi yüksek bir takım. Avrupa Kupası'na katıldılar. Burada çok zor takımlara karşı yenilmediler. Galibiyet bizim için özellikle Karagümrük mağlubiyeti sonrasında çok önem arz ediyordu. Camiamıza bir borcumuz vardı. Bence bugün o borcu ödedik. Sıfırladık."

Gelecek hedefi ve takım uyumu

Belözoğlu, mütevazı bir yaklaşım sergileyerek, "Ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok yeni bir takımız. Acı çekeceğiz. Oyunu oturtana kadar biraz daha tekrarlara ihtiyacımız var. Ekibimle beraber oyuncuların birbirini tanımasına ihtiyaç var. Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi. Emeğe geçen herkese, ekibe, oyuncularıma, camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

