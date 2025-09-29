Real Madrid Avrupa Ligi'nde Rekor: 11 Şampiyonluk

Real Madrid, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk rekorunu elinde tutuyor

EMRE DOĞAN - 2025-2026 sezonu mücadelesinin yarın başlayacağı Basketbol Avrupa Ligi'nde, Real Madrid en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak öne çıkıyor. İspanya temsilcisi, 1958'den bu yana farklı isimler altında düzenlenen turnuvada 11 kez kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid'in şampiyonluk yılları

Real Madrid, Avrupa Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi daha sonra 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında da zirvede yer aldı.

CSKA Moskova ikinci sırada

Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla organizasyonun en başarılı ikinci takımı konumunda. CSKA, ilk kez 1961 yılında zirveye çıktı; ardından 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019 yıllarında kupaya uzandı.

Not: Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Rus takımları, 2021-2022 sezonunda ligden ihraç edildi. Rusya ekipleri, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025'in ardından bu sezon da organizasyonda mücadele edemeyecek.

Panathinaikos ve diğer çok şampiyonlu takımlar

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 7 kez şampiyon oldu. Panathinaikos, turnuvada 8 kez final oynadı ve 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine taşıdı. İki sezondur başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman yönetimindeki ekip, 2001'de Suprolig finalinde Maccabi'ye 81-67 mağlup olarak ikincilik yaşadı.

Maccabi Avrupa Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşırken, İtalya ekibi Varese ise 5 kez mutlu sona erdi.

Türkiye'den iki şampiyon

Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde ikişer şampiyonluk yaşadı. Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022'de kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde 2017 ve 2025'te şampiyonluğa ulaştı.

2001'de iki ayrı şampiyona

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi. FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti. Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Paris'te oynandı; finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyon 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçiş

Organizasyonda finallerin formatı zaman içinde değişti. İlk yıllarda çift maç üzerinden oynanan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek maç şeklinde yapıldı. 1988'den itibaren ise Dörtlü Final sistemi uygulanmaya başlandı.

Avrupa Ligi şampiyonları, finalistleri ve final sonuçları

Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şunlardır:

1958 Riga/Sofya - ASK RİGA-Akademik Sofya 86-81 / 84-71

1959 Riga/Sofya - ASK RİGA-Akademik Sofya 79-58 / 69-67

1960 Tiflis/Riga - ASK RİGA-Dinamo Tiflis 61-51 / 69-62

1961 Riga/Moskova - CSKA MOSKOVA-ASK Riga 61-66 / 87-62

1962 Cenevre - DİNAMO TİFLİS-Real Madrid 90-83

1963 Madrid/Moskova - CSKA MOSKOVA-Real Madrid 69-86 / 99-80

1964 Brno/Madrid - REAL MADRİD-Spartak Brno 99-110 / 84-64

1965 Moskova/Madrid - REAL MADRİD-CSKA Moskova 81-88 / 76-62

1966 Bologna - SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag 77-72

1967 Madrid - REAL MADRİD-Simmenthal Milano 91-83

1968 Lyon - REAL MADRİD-Spartak Brno 98-95

1969 Barcelona - CSKA MOSKOVA-Real Madrid 103-99

1970 Saraybosna - IGNİS VARESE-CSKA Moskova 79-74

1971 Antwerp - CSKA MOSKOVA-Ignis Varese 67-53

1972 Tel Aviv - IGNİS VARESE-Jugoplastica Split 70-69

1973 Liege - IGNİS VARESE-CSKA Moskova 71-66

1974 Nantes - REAL MADRİD-Ignis Varese 84-82

1975 Antwerp - IGNİS VARESE-Real Madrid 79-66

1976 Cenevre - M. VARESE-Real Madrid 81-74

1977 Belgrad - MACCABİ TEL AVİV-Mobilgirgi Varese 78-77

1978 Münih - REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese 75-67

1979 Grenoble - BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese 96-93

1980 Berlin - REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv 89-85

1981 Strasbourg - MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna 80-79

1982 Köln - SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv 86-80

1983 Grenoble - FORD CANTU-Billy Milano 69-68

1984 Cenevre - BANCO Dİ ROMA-Barcelona 79-73

1985 Atina - CİBONA ZAGREB-Real Madrid 87-78

1986 Budapeşte - CİBONA ZAGREB-Zalgiris 94-82

1987 Lozan - TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv 71-69

1988 Gent - PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv 90-84

1989 Münih - JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv 75-69

1990 Zaragoza - JUGOPLASTİKA SPLİT-Barcelona 72-67

1991 Paris - POP 84 SPLİT-Barcelona 70-65

1992 İstanbul - PARTİZAN-Joventut Badalona 71-70

1993 Atina - CSP LİMOGES-Benetton Treviso 59-55

1994 Tel Aviv - JOVENTUT BADALONA-Olympiakos 59-57

1995 Zaragoza - REAL MADRİD-Olympiakos 73-61

1996 Paris - PANATHİNAİKOS-Barcelona 67-66

1997 Roma - OLYMPIAKOS-Barcelona 73-58

1998 Barcelona - KİNDER BOLOGNA-AEK 58-44

1999 Münih - ZALGİRİS-Kinder Bologna 82-74

2000 Selanik - PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 73-67

2001 Paris (Suprolig) - MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos 81-67

2001 Bologna/Vitoria - KİNDER BOLOGNA-TAU Ceramica 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74

2002 Bologna - PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna 89-83

2003 Barcelona - BARCELONA-Benetton Treviso 76-65

2004 Tel Aviv - MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna 118-74

2005 Moskova - MACCABİ TEL AVİV-TAU Ceramica 90-78

2006 Prag - CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 73-69

2007 Atina - PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 93-91

2008 Madrid - CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 91-77

2009 Berlin - PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 73-71

2010 Paris - BARCELONA-Olympiakos 86-68

2011 Barcelona - PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 78-70

2012 İstanbul - OLYMPIAKOS-CSKA Moskova 62-61

2013 Londra - OLYMPIAKOS-Real Madrid 100-88

2014 Milano - MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86

2015 Madrid - REAL MADRİD-Olympiakos 78-59

2016 Berlin - CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96

2017 İstanbul - FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64

2018 Belgrad - REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80

2019 Vitoria - CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes 91-83

2021 Köln - ANADOLU EFES-Barcelona 86-81

2022 Belgrad - ANADOLU EFES-Real Madrid 58-57

2023 Kaunas - REAL MADRİD-Olympiakos 79-78

2024 Berlin - PANATHİNAİKOS-Real Madrid 95-80

2025 Abu Dabi - FENERBAHÇE BEKO-Monaco 81-70

NOT: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.