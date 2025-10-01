Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Galibiyetini Aldı

EMRAH OKTAY - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Maçın özeti

51 bin 160 sarı-kırmızılı taraftar önünde başlayan mücadele tempolu geçti. Karşılaşmanın 16. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Victor Osimhen Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi ve takım devreye bu skorla üstün girdi. İkinci yarıda savunmasını iyi organize eden sarı-kırmızılı ekip, rakibinin gol bulmasına izin vermeyerek sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Osimhen'den tarihe geçen gol

Victor Osimhen, 16. dakikada penaltıdan attığı golle kariyerindeki 10. Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti ve bu organizasyonda 10 gole ulaşan ilk Nijeryalı futbolcu unvanını aldı. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu golüyle Obafemi Martins'i geride bıraktı.

Kritik müdahaleler

Galatasaray, gol öncesinde kaleci Uğurcan Çakır ve sol bek Ismail Jakobs'ın kritik müdahaleleriyle tehlikeyi uzaklaştırdı. 14. dakikada Hugo Ekitike ile gelişen pozisyonda Uğurcan topu ayaklarıyla çalarak tehlikeyi önledi, Jakobs ise çizgi üzerinde uzaklaştırma yaparak devamında gelen penaltının kazanılmasını sağladı.

VAR kararı penaltıyı iptal etti

Maçın 88. dakikasında Liverpool lehine verilen penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hakem Clement Turpin pozisyonu inceledi; VAR odasından gelen değerlendirme üzerine pozisyonu monitöre giden Turpin, Singo'nun topa müdahale ettiğini görerek penaltıyı kaldırdı.

Sakatlıklar

Liverpool'da kaleci Alisson Becker 54. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 56. dakikada yerini Giorgi Mamardashvili'ye bıraktı. 69. dakikada sakatlanan Hugo Ekitike de oyunu terk etti; yerine Alexis Mac Allister girdi.

Slot'un hamleleri

Rakip teknik direktör Arne Slot, 62. dakikada üç oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti; yerlerine Muhammed Salah, Conor Bradley ve Alexander Isak girdi ve Liverpool daha hücum ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti.

Taraftar ve 'üçlü' kutlaması

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan futbolcular, taraftarlarla coşkuyla kutlama yaptı. UltrAslan'ın isteği üzerine teknik direktör Okan Buruk öne çıkarak tüm takımı yanına aldırdı ve meşhur galibiyet "üçlü" tezahüratı yaptırıldı.

İç saha ve Avrupa serileri

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 28 resmi maçta yenilmedi. Bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 maçta 20 galibiyet ve 7 beraberlik aldı; Liverpool galibiyetiyle bu sayı 21'e yükseldi. Ayrıca ekip, UEFA organizasyonlarında 7 maç sonra galibiyet elde ederken, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada 8 maç sonra kazanmayı başardı.

Liverpool ile rekabet

İki takım bu maçla toplamda 5. kez karşılaştı; Galatasaray iç sahada oynadığı üçüncü Liverpool maçında ikinci galibiyetini aldı. Genel eşleşme istatistiklerinde Galatasaray rakibine karşı iç sahada üstünlük sağlamayı sürdürdü.

İngiliz takımlarıyla iç saha performansı

Galatasaray, İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 maçta sadece 1 kez yenildi (2014'te Arsenal'e 4-1). Bu süreçte sarı-kırmızılılar 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.