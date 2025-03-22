2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başladı! İlk Haftadan Çarpıcı Sonuçlar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftası 6 maçla kick-off yaptı. Avrupa kıtasından 16 takımın katılım göstereceği elemelerin başlangıcında, Polonya G Grubu ilk maçında Litvanya'yı 1-0 mağlup etti.

Polonya'nın Galibiyeti

Polonya, büyük bir mücadele sonrasında 81. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle galip geldi. Bu maçta Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski ve Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ilk 11'de sahaya çıkarken, RAMS Başakşehir forvet oyuncusu Krzysztof Piatek ise 68. dakikada oyuna dahil oldu.

İlk Hafta Maç Sonuçları

Elemelerin ilk haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

G Grubu

Malta-Finlandiya: 0-1

Polonya-Litvanya: 1-0

Malta-Finlandiya: 0-1 Polonya-Litvanya: 1-0 H Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino: 2-0

Romanya-Bosna Hersek: 0-1

Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino: 2-0 Romanya-Bosna Hersek: 0-1 K Grubu

Andorra-Letonya: 0-1

İngiltere-Arnavutluk: 2-0

A Milli Takımın İlk Maçı Eylülde

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.