2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İlk Hafta Sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasında 6 önemli maç oynandı. İşte sonuçlar ve grup durumu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 00:47
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: İlk Hafta Sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasına damga vuran 6 maçla devam edildi. Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği bu elemelerde, milli takımlar rakipleri karşısında mücadele etti.

Alınan Sonuçlar

Elemelerin ilk haftasında bugün oynanan maç sonuçları ise şu şekilde:

  • I Grubu:
    • Moldova - Norveç: 0-5
    • İsrail - Estonya: 2-1
  • J Grubu:
    • Lihtenştayn - Kuzey Makedonya: 0-3
    • Galler - Kazakistan: 3-1
  • L Grubu:
    • Karadağ - Cebelitarık: 3-1
    • Çekya - Faroe Adaları: 2-1

Futbolseverler için heyecan dolu bir başlangıç yapan bu elemelerde, takımların performansları merakla takip ediliyor. Önümüzdeki haftalarda da oynanacak maçlar, hangi takımların Dünya Kupası'na katılacağını belirlemede kritik rol oynayacak.

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