2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin Ayağı İstanbul'da

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin dört ev sahibi kentini açıkladı. Eleme maçları İstanbul'un yanı sıra Lyon-Villeurbanne, San Juan ve Wuhan şehirlerinde oynanacak.

Ev sahibi kentler ve takvim

FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre eleme turnuvaları, 11-17 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Her turnuvada altışar ülke mücadele edecek.

Turnuva formatı ve kontenjanlar

Her ülkenin toplam 5 maç yapacağı elemelerde, Dünya Kupası'na katılabilmek için takımların ilk 3 sırada yer alması gerekiyor. Ancak Almanya'nın yer aldığı turnuvada, Almanya ve kıta kupası şampiyonuyla birlikte en iyi iki takım Dünya Kupası vizesi alacak.

Gelecek yıl Berlin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıtalarındaki şampiyonluklarla Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD doğrudan bilet aldı. Bu beş ülkenin de mart ayında elemelerde yer alacağı turnuvalarda, Dünya Kupası için kalan 11 kontenjan belirlenecek.

Bu yaz Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Türkiye, elemelerde yer alma hakkını elde etti.

Spor takvimi ve kura

Dünya Kupası, Almanya'nın başkenti Berlin'de 4 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Elemeler için kura çekimi ise 7 Ekim Salı günü, Patrick Baumann Basketbol Evi'nde, İsviçre'de yapılacak.