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2027'de Riyad'da İlk Espor Olimpiyat Oyunları

Suudi Arabistan, 2027'de Espor Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu tarihi kararı duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:44
2027'de Riyad'da İlk Espor Olimpiyat Oyunları

İlk Espor Olimpiyat Oyunları Riyad'da Düzenlenecek

Suudi Arabistan, 2027 yılında ilk kez gerçekleştirilecek Espor Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan resmî açıklamada, "Hem espor dünyasında hem de olimpiyat hareketi içinde bir dönüm noktası olan ilk Espor Olimpiyatları organizasyonu, 2027'de Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek," ifadeleri yer aldı.

IOC Başkanı'ndan Açıklama

IOC Başkanı Thomas Bach, açıklamasında, "Artık tarihte ilk kez düzenlenecek Espor Olimpiyat Oyunları'na giden çok net bir yol haritası var," dedi. Bu tarihi olay, ESPN'in büyüyen popülaritesi ve global düzeydeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

IOC, geçen yılın Temmuz ayında Espor Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesine karar vermişti. Bu karar, espora yönelik uluslararası spor federasyonlarının ilgisini artırmakta ve genç nesillerin bu alanda daha fazla aktivite göstermesine olanak tanımaktadır.

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