2027 İstanbul Avrupa Oyunları Koordinasyon Toplantısı Başladı

2027 İstanbul 4. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Başladı

2027 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek 4. Avrupa Oyunlarının koordinasyon komisyonu toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa ve ulusal spor camiasından üst düzey katılımcıların iştirakiyle başladı. İki gün sürecek toplantıya; Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, çeşitli spor federasyonlarının başkanları, Avrupa spor federasyonlarının başkanları, farklı ülkelerden gelen olimpiyat komitesi yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.

Osman Aşkın Bak'ın değerlendirmesi

Toplantıda konuşma yapan Osman Aşkın Bak, İstanbul’un birçok açıdan uluslararası organizasyonlar için uygun bir şehir olduğunu ifade ederek, "İstanbul lojistik yönüyle, kapasitesiyle, spor tesisleriyle, yönetim organizasyonuyla Avrupa oyunlarını gerçekleştirecek kapasiteye sahip, çok deneyimli ve güçlü bir şehir. Bu sürecin hızlıca yapılmasında tek yürek halinde kenetlendik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sporun içinden gelmesi, sporu çok iyi bilmesi ve İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptığı süreçte yaşadığımız pek çok yatırımı ve organizasyonu düşündüğümüzde İstanbul bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirecek güce sahip. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye’de bir spor tesisleri devrimi yaşanmakta. Dünyanın ve Avrupa’nın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve pek çok tesis Türkiye’nin dört bir yanında, İstanbul’da yapılmakta, pek çok uluslararası organizasyonun gerçekleştirildiği bir şehir olarak karşımıza çıkmakta" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin organizasyon deneyimi ve yatırımlar

Bakan Bak, Türkiye’nin geçmişte ev sahipliği yaptığı birçok organizasyonu başarıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, "Hedeflerimiz var. Türkiye uluslararası organizasyonlar yolunda pek çok başarılı süreci gerçekleştirdi. Bunların içinde Akdeniz Oyunları yapıldı. Kış Olimpiyatları, İslami Dayanışma Oyunları başta olmak üzere uluslararası çok branşlı organizasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye, son 20 yıla bakınca 100’ün üzerinde Dünya Şampiyonası, 150 üzerinde Avrupa Şampiyonası, binlerce uluslararası turnuva gibi pek çok organizasyonu gerçekleştirdi. Bunların yanında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başta olmak üzere Formula 1, 2 defa UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali, İstanbul Maratonu, Boğaziçi Yüzme Yarışları, Dünya Basketbol Şampiyonası gibi organizasyonları yaptı. 2026 Voleybol Avrupa Şampiyonası’nı da gerçekleştireceğiz. Türkiye pek çok organizasyonu yapabilecek modern tesisleri, spor altyapısı, uluslararası iletişimi ve lojistiğiyle beraber güçlü bir ülke. Türkiye bir spor ülkesi. Yapılan projelerde biz de görev aldık. ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesinde Türkiye’de son 7 yılda 12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik. İstanbul’a modern bir yüzme havuzu yapıyoruz, 2027 için hazır olacak. Ümraniye tarafına bir olimpik yüzme havuzu daha inşa ediyoruz. Dünyanın en önemli basketbol gelişim merkezlerinden birini İstanbul’da inşa ettik. Voleybola, Ankara ve İstanbul’da büyük yatırımlar yaptık. Türkiye, spor kültürü ve altyapıya sporun yayılması için çok ciddi yatırımlar yaptı, yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından en ücra köşesine kadar spor yatırımları devam ediyor. Şehirlerimizde spor salonları, atletizm pistleri, modern statlar var. Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı İtalya’yla beraber organize edecek. Bunun için statlarımız hazır. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak. Okçuluktan, güreşe boksa pek çok şampiyona Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde seyirci rekoru kırıldı. 15 bin 500 seyirci voleybol maçını izledi. Tüm bunlar Türk sporunun nerelere kadar yükseldiğini gösteren şeyler. Türkiye her anlamıyla spora adanmış yönetim tarzı, sporla güçlenen bir Türkiye var" dedi.

Hazırlıklar, altyapı ve kapasite

Bakan Bak, şehirdeki altyapı ve barınma kapasitesine dair şunları paylaştı: "Bizim şu anda olimpiyat köyümüz var. Başakşehir’de 5 bin kapasiteli öğrenci yurdumuz var, Maltepe tarafında 4 bin kapasiteli yurdumuz var, Topkapı’nın merkezinde 3 bin 500 kapasiteli öğrenci yurdumuz var. Yani İstanbul ve Türkiye, uluslararası organizasyonları yapabilecek kapasite ve altyapıya sahip. Buradaki en önemli şeylerden biri; koordinasyon. Biz bu tecrübeye de sahibiz. Avrupa Olimpiyat Komitesi’nin, Milli Olimpiyat Komitemizin tecrübesiyle, federasyonlarımızın ve Spor Bakanlığımızın tecrübesiyle ve ülkenin insanlarının becerikli organizasyon yapması, pratik olması, çok akıllı ve süreci çok iyi şekilde yönetmesi, halkımızın sporu sahiplenmesi sebebiyle de çok başarılı bir organizasyonu başarıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu ülkenin spor alanındaki gücünü tüm dünyaya göstermek için hazırız. Avrupa’da bu bizim için önemli bir referans olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vereceği destekle 2027 Avrupa Oyunları’nı başarıyla gerçekleştireceğiz. 2036 Olimpiyatları’nı da istiyoruz. Bu süreci hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını ifade ediyorum".

Ahmet Gülüm: İstanbul 2027 bir dönüm noktası olacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, organizasyonun Türkiye ve Avrupa için taşıdığı öneme değinerek, "Avrupa’nın geleceği için buradayız. Avrupa Oyunları, 2015 yılında Bakü’de düzenlendiği günden bu yana büyüme, öğrenme ve azim dolu bir yolculuk izledi. Her versiyonla birlikte oyunlar daha güçlü, daha alakalı ve daha net bir şekilde tanımlandı. Şuna gönülden inanıyoruz ki, İstanbul 2027, bu yolculukta belirleyici bir sıçrama oluşturacak. Bu, Avrupa Oyunları için yeni bir ekleme olmayacak. Avrupa’nın, Türkiye’nin organizasyon kapasitesini, spor altyapısını ve en yüksek uluslararası standartlarda çoklu spor etkinliği düzenleme yeteneğini açıkça göstereceği bir an olacak. İstanbul, halihazırda Avrupa Oyunları’nın sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir beyan olduğunu göstermeye hazır. Avrupa sporunun neyi temsil ettiğinin modern bir tanımı var; birlik, mükemmellik, süreklilik ve azim. Aynı zamanda sizlere açık ve şeffaf olmak istiyorum. Çünkü bizim şu an daha da geniş bir vizyonumuz var. İstanbul için Avrupa Oyunları bir varış noktası değil, bir dönüm noktası. Bu bizim 6. teşebbüsümüz ve sonraki tarihi adımı atmak için en hazırlıklı girişimimiz olacak. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı da İstanbul’a getirmek istiyoruz. İstanbul 2027’yi bir beyan, bir konsept olarak görüyoruz. Yani bir kanıt olarak sunabileceğiz. Sadece yapabileceklerimizi, Avrupa’ya ve dünyaya sunmak değil aynı zamanda olimpiyat hareketine ve Avrupa sporuna olan uzun vadeli bağlılığımızı da göstermeye çalışacağız. Bu yolculukta bize duyduğunuz güven ve rehberliğiniz için çok minnettarız. İstanbul sadece Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapmayacak, bu oyunları yeniden tanımlayacak" ifadelerini kullandı.

Spyros Capralos: "İstanbul, olimpiyat yolculuğunun Avrupa’daki önemli bir güzergahı olacak"

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteği için teşekkür ederek, "Umarım başarılı bir şekilde Avrupa Oyunları’nı gerçekleştirene kadar da bu değerli destek devam eder. Aynı zamanda İstanbul Belediyesi’ne ve çalışanlarına, gerçekleştirdikleri bu sıkı çalışma için teşekkür ederim. İstanbul gibi güzel bir şehirde beraber olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyorum. İstanbul 2027 Oyunları için ilk koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İstanbul Avrupa Oyunları 2027 sadece çoklu bir spor etkinliği değil, daha fazla öneme sahip. İstanbul, olimpiyat yolculuğunun Avrupa’daki önemli bir güzergahı olacak. Bu tür spor etkinliklerini gerçekleştirmek konusunda Türkiye gerçekten kendini kanıtlamış bir ülke. Avrupa ve Asya arasında bir köprü, kıtaları birbirine bağlayan bir şehir. İstanbul Maratonu’ndan, Boğaziçi’nde yüzmeye kadar İstanbul, birçok etkinlikte zaten kendini belli ediyor. Türkiye’den; futbol, basketbol özellikle kadın voleybolunu yakından takip ediyorum. Diğer spor müsabakalarında da hatırı sayılır bir deneyime sahip. Avrupa Oyunları farklı bir ölçek ve farklı bir karmaşıklığa sahip. Birçok Avrupa Şampiyonası aynı zamanda gerçekleştirilecek. Tek bir vizyon altında, tek bir operasyon yapısında gerçekleştireceğiz" dedi.

2027 YILINDA İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 4. AVRUPA OYUNLARI'NIN KOORDİNASYON KOMİSYONU TOPLANTISI, GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'IN KATILIMIYLA BAŞLADI.