Karabük Yenimahalle'ye Yeni Cimnastik Salonu: Spor Altyapısına Güç

Karabük Yenimahalle’de, 2 bin 500 kişilik spor salonu yanında inşa edilen yeni cimnastik salonu, bölgeye modern bir spor kompleksi kazandıracak.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:22
Modern tesis bölgeye spor kompleksi kazandıracak

Karabük’te spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Merkeze bağlı Yenimahalle’de bulunan 2 bin 500 kişilik spor salonuun hemen yanında yapımı devam eden yeni cimnastik salonu, tamamlandığında bölgeye önemli bir spor kompleksi kazandırmış olacak.

Cimnastiğin birçok spor branşının temelini oluşturması nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte genç nüfusun giderek arttığı Yenimahalle’de spor yatırımlarına olan ilginin her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Yapımı süren salonun, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi ile erken yaşta spor kültürünün kazandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Modern donanımıyla hizmet vermesi planlanan tesisin, farklı yaş gruplarına yönelik antrenman ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Cimnastik salonunun bölgedeki sportif faaliyetlerin çeşitlenmesine ve sporcu yetiştirilmesine de katkı sunacağı belirtiliyor.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, beraberinde Şube Müdürü Serdar Ali Osman Sevim ile birlikte inşaat alanında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Güven, tesisin tamamlanmasıyla birlikte Yenimahalle’nin spor altyapısının daha da güçleneceğini vurguladı.

Coşkun Güven: "Bu tür yatırımlar, gençlerimizin sporla iç içe büyümesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte gençlerimiz modern ve donanımlı alanlarda spor yapma imkânına kavuşacak."

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

