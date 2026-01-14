Söğütspor Başkanı Güzel'den Vali Sözer'e İkinci Yarının Hedefleri

Söğütspor Başkanı Güzel, Vali Sözer ile İkinci Yarı Hedeflerini Paylaştı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, BAL 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor Başkanı Halil Güzel, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede öne çıkan konular

Ziyarette, Söğütspor’un ligin ikinci yarısındaki mevcut sportif durumu, lig sürecindeki performansı ve gelecek hedefleri hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Kulübün elde ettiği başarılar ve devam eden çalışmalar detaylarıyla ele alındı.

Vali Sözer, BAL’da Bilecik’i temsil eden Söğütspor’a desteğin devam edeceğini vurgulayarak kulüp yönetimine ve sporculara başarı dileklerini iletti.

