Söğütspor Başkanı Güzel'den Vali Sözer'e İkinci Yarının Hedefleri

Söğütspor Başkanı Halil Güzel, BAL 5. Grup'taki takımın ikinci yarı hedeflerini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e anlattı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:53
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, BAL 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor Başkanı Halil Güzel, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede öne çıkan konular

Ziyarette, Söğütspor’un ligin ikinci yarısındaki mevcut sportif durumu, lig sürecindeki performansı ve gelecek hedefleri hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Kulübün elde ettiği başarılar ve devam eden çalışmalar detaylarıyla ele alındı.

Vali Sözer, BAL’da Bilecik’i temsil eden Söğütspor’a desteğin devam edeceğini vurgulayarak kulüp yönetimine ve sporculara başarı dileklerini iletti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları