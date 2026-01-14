Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2025'te Türkiye Birincisi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2025'te Türkiye birinciliğine imza attı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca spor, gençlik ve yurt hizmetlerinde hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çekici bir başarı elde etti. Türkiye genelinde yapılan değerlendirmelerde birçok alanda zirvede yer alan il müdürlüğü, yılı güçlü performansla tamamladı.

Spor alanında üstün başarı

2025 yılında 81 il baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genel sıralamada Türkiye birincisi oldu. Değerlendirmede Spor Hizmetleri, Gençlik Hizmetleri, Yurtlar ve Eğitim Araştırma Koordinasyon birimleri esas alındı; bunların içinde Spor Hizmetleri ve Gençlik Hizmetleri alanlarında da Erzurum ilk sırada yer aldı.

Spor yaptırılan bireyler baz alınarak oluşturulan istatistiklerde, 62 bin 897 sporcu kartı ile Erzurum, 2025 yılı Ocak-Aralık dönemi boyunca Türkiye birinciliğini korudu. GSB verilerine göre il genelindeki spor salonları ve tesisler, kullanım yoğunluğu açısından 81 il arasında en üst sırada yer aldı.

"Buzun Üzerinde Bir Yıl" projesi kapsamında 11 GSB yurdunda misafir edilen üniversite öğrencileri buz pateni ile buluşturuldu; 5 bin öğrenciye sporcu kartı düzenlenerek, haftanın iki günü ücretsiz halk seanslarından faydalanmaları sağlandı. Özel sporculara yönelik antrenmanlar Palandöken ve Yakutiye Spor Salonlarında düzenli olarak gerçekleştirildi.

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupasına 19 ülkeden 175 sporcu katıldı. Uluslararası Erzurum Open Curling Turnuvası ise 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde, 22'si yabancı olmak üzere toplam 65 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Gençlik çalışmalarıyla binlerce gence erişim

2025 yılında doğa ve deniz kamplarına Erzurum'dan 1.241 genç, Kandilli Kayak Merkezi kamplarına ise farklı illerden bin 748 genç katıldı. Ulusal ve uluslararası programlar kapsamında Makedonya, Tunus ve Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen projelere toplam 788 genç katılım sağladı.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı kapsamında Atatürk Üniversitesi Genç Ofis tarafından 20, Erzurum Teknik Üniversitesi Genç Ofis tarafından 60 proje hayata geçirilirken, öğrenci kulüplerine toplam 6 milyon TL hibe desteği verildi.

"İş'te Genç" projesi ile İŞKUR iş birliğinde düzenlenen mülakat eğitimleri, teknik geziler ve tecrübe paylaşımı programlarından 270 genç yararlandı. ÜNİDES kapsamında desteklenen projelerin sertifika törenleri 180 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çadır Gençlik Merkezi ve 19 Mayıs coşkusu

"Gençlerin Ayağına Gelen Merkez" sloganıyla Olimpiyat Parkı'nda hayata geçirilen Çadır Gençlik Merkezi Projesi kapsamında VR gözlüklerinden sportif etkinliklere, sanat ve kültür faaliyetlerinden açık hava sinemasına ve konserlere kadar çok sayıda etkinlik düzenlenerek yaklaşık 5 bin gence ulaşıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde düzenlenen konser, fener alayı yürüyüşü, kültürel ve sanatsal programlara ve gençlik konserlerine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Yurt hizmetlerinde güçlü altyapı

Erzurum'da İl Müdürlüğüne bağlı 18 yurt müdürlüğü, 46 blokta hizmet verirken, toplam yurt kapasitesi 19 bin 549 öğrenciye ulaştı. KYK yurtlarında 42 engelli odası bulunurken, toplam engelli yatak sayısı 104 olarak kaydedildi. Yurtlarda barınan öğrencilere 7/24 internet, beslenme yardımı ve ücretsiz barınma imkânı sağlandı.

Komşum Gönüllülük Hareketi kapsamında 3 bin 210 öğrenci gönüllülük faaliyetlerine katılırken, 441 komşuya yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Özel yurt denetimleri ve yaptırımlar

2025 yılında ruhsatsız faaliyet gösteren özel yurtlara yönelik denetimler kapsamında çok sayıda yurt kapatılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren kurumlara toplam 3 milyon 520 bin 710 TL idari para cezası uygulandı.

Tesis ve yurtlarda kapsamlı yatırımlar

2025 yılı içinde spor tesisleri ve yurtlara yönelik çok sayıda bakım-onarım ve yapım ihalesi gerçekleştirilip çalışmalar başlatıldı. Kayakla Atlama Kuleleri, Kazım Karabekir Stadyumu, yüzme havuzları, buz hokeyi salonları, atletizm pistleri, yeni spor kampüsü ve yeni yurt projeleri dâhil olmak üzere tüm tesislerin bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılı performansıyla spor, gençlik ve yurt hizmetlerinde ülke çapında örnek bir model sergiledi.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI BOYUNCA SPOR, GENÇLİK VE YURT HİZMETLERİ ALANLARINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.