Ziraat Türkiye Kupası: Aliağa FK 1-4 Samsunspor (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta4-1 Samsunspor üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada: Celil Yüksel, savunma arkasına sarkan Mouandilmadji’ye pasını gönderdi. Mouandilmadji kaleciyi geçip boş kaleye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

16. dakikada: Jarju’nun sağ kanattan ceza alanına yerden çevirdiği topu Yalçın Kayan kontrol etti. Yalçın’ın dönerek sağ ayağıyla kalenin sol alt köşesine yaptığı vuruşta kaleci Kubilay’ın müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlara gitti. 0-2

25. dakikada: Hakem Melih Aldemir, olası kırmızı kart pozisyonunu incelemek üzere VAR monitörüne gitti. İncelemenin ardından Mustafa Saymak’ın Mouandilmadji’ye yaptığı faul gerekçesiyle sarı kart iptal edilerek doğrudan kırmızı kart gösterildi.

35. dakikada: Burak Süleyman’ın ceza alanına gönderdiği pasta Tahir karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top sağ direkten döndü ve seken topu Burak tamamladı. Kaleci Posiadala’nın müdahalesine rağmen ağlara giden top için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 1-2

38. dakikada: Üçüncü bölgede topla buluşan Celil, sağ ayağıyla uzak mesafeden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Kubilay’ın müdahale edemediği şutta top ağlara gitti. 1-3

40. dakikada: Celil Yüksel’in pasında Mouandilmandji topun üzerinden atlayarak Tahsin’e alan açtı. Yay çevresinde topla buluşan Tahsin, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta topu kalenin sağına gönderdi. 1-4

Stat ve hakemler

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Melih Aldemir, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

Kadrolar

Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Erhan Kartal, Sergen Piçinciol, Kerem Paykoç, Oktay Kancı, Muammer Sarıkaya, Hasan Kılıç, Burak Süleyman, Mustafa Saymak, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Tahir Babaoğlu

Yedekler: Ahmet Pekgöz, Necati Özdemir, Alberk Koç, Furkan, Ahmet İlhan Özek, Oğuzhan Yıldırım Yusuf Erdem Gümüş, Harun Kavaklıdere, Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet

Teknik Direktör: Polat Çetin

Samsunspor: Albert Posiadala, Joe Mendes, Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Tahsin Bülbül, Logi Tomasson, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Üstün, Efe Berat Töruz, Ali Badra Diabate, Muhammet Talha Akyüz, Polat Yaldır, Deniz Şeker, Ebrima Ceesay

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller ve kartlar

Goller: Burak Süleyman (dk. 35) (Aliağa FK); Marius Mouandilmadji (dk. 1), Yalçın Kayan (dk. 16), Celil Yüksel (dk. 38), Tahsin Bülbül (dk. 40) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Mustafa Saymak (dk. 25) (Aliağa FK)

Sarı kart: Tahsin Bülbül (Samsunspor)

