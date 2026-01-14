Ankaragücü, Adana 1954 maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 21. haftada evinde karşılaşacağı Adana 1954 maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Recep Karatepe'den maç öncesi değerlendirme

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Recep Karatepe, takımın son dönemdeki durumu ve maç beklentileri hakkında şunları söyledi:

"Adana 1954, son dönemlerde çıkış yapan bir takım. Eksiklere rağmen son 6 maçın 5’ini kazandık. Kaybettiğimiz son maçı da kazanmış olarak görüyorum. İki formda takımın oynayacağı bir maç. Kolay maç olmayacak. İç sahada oynayacağız ve burada bizim için en önemli kısımlardan birisi taraftarımızın gücü. Geçenki iç saha maçımızda inanılmaz destek verdiler. Bazen maddi desteğin yanı sıra manevi destek de bizi çok farklı bir boyuta taşıyor. Bu bizim için bir avantaj olacak. Zor ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım sonuç bizim lehimize olur"

Öne çıkanlar: Teknik direktör, iç saha avantajı ve taraftar desteğinin maçın kaderinde belirleyici olacağını vurguladı.

