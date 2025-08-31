21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nı 16. Sırada Tamamladı
Klasman maçında Arjantin'e 3-1 yenildi
21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki klasman maçında Arjantin'e 3-1 mağlup olarak turnuvayı 16. sırada tamamladı.
Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentinde oynanan 15'incilik karşılaşmasını setlerle 17-25, 25-23, 16-25 ve 20-25 kaybetti.
