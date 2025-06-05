23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Takımı'nın Şampiyonluk Hedefi

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'nı birincilikle tamamlamayı hedefliyor. Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde kampa giren milli takım, 12-20 Haziran tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli takım, şampiyonada Avustralya, Kanada, İsrail ve Almanya ile A Grubu'nda mücadele edecek. Başantrenör Kemal Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır turnuva için hazırlıkların sürdüğünü ve Yalova kampının yoğun geçtiğini belirtti.

Okur, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Bu üçüncü ve son kampımız. Buradan Brezilya'ya gideceğiz. Daha önce iki kez finalde kaybettik. Hedefimiz şampiyon olmak. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz fedakarlık yaparak Kurban Bayramı'nın olduğu günde bile çalışmalarına devam ediyor. Tek hedefimiz var, o da şampiyon olmak," ifadelerini kullandı.

Okur, ilk maçlarının 13 Haziran'da İsrail ile olacağını belirterek, "Grubu birinci bitirmek istiyoruz. Karşı grubun iyi takımları var. İngiltere ve ABD iyi bir şekilde hazırlanıyor," şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Baran Oğuz ise kupayı kaldırmak istediklerini belirterek, "Bu kez ikinci değil, dünya şampiyonu olmak istiyoruz," dedi. Milli sporcu Arda Albayrak ise hazırlık sürecinin iyi gittiğini ve şampiyonada madalyanın altın olmasını umut ettiğini ifade etti.

Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde kampa giren 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, 12-20 Haziran'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde kampa giren 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, 12-20 Haziran'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek 2025 IWBF Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.