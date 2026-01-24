24 Erzincanspor Altınordu'yu 2-0 Yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 21. haftasında sahasında Altınordu'yu konuk eden 24 Erzincanspor, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Maçın kilit anları

Ev sahibi ekibin ilk golü 29. dakikada Batuhan Artaslan tarafından kaydedildi. Karşılaşmanın ikinci golü ise 67. dakikada penaltıdan Ahmet Dereli'nin ayağından geldi ve skoru belirledi.

Bu sonuçla kırmızı-siyahlı ekip puanını 25'e yükseltti ve ligde 12. sıraya çıktı.

Karşılaşma, il protokolü tarafından da tribünden takip edildi ve takımın kritik galibiyeti yerel izleyiciler tarafından tribünde karşılandı.

