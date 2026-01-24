24 Erzincanspor Altınordu'yu 2-0 Yendi — TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında 24 Erzincanspor, Altınordu'yu 2-0 yenerek puanını 25'e çıkardı; goller Batuhan Artaslan ve Ahmet Dereli'den geldi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:11
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 21. haftasında sahasında Altınordu'yu konuk eden 24 Erzincanspor, rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Maçın kilit anları

Ev sahibi ekibin ilk golü 29. dakikada Batuhan Artaslan tarafından kaydedildi. Karşılaşmanın ikinci golü ise 67. dakikada penaltıdan Ahmet Dereli'nin ayağından geldi ve skoru belirledi.

Bu sonuçla kırmızı-siyahlı ekip puanını 25'e yükseltti ve ligde 12. sıraya çıktı.

Karşılaşma, il protokolü tarafından da tribünden takip edildi ve takımın kritik galibiyeti yerel izleyiciler tarafından tribünde karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

