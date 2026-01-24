Nuri Şahin: "Maçı başından sonuna kadar hak ettik" | Başakşehir 3-0 Kayserispor

Trendyol Süper Lig 19. hafta değerlendirmesi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Nuri Şahin, "Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok az pozisyon verdik. Kayseri deplasmanının ilk 20, 30 dakikası hem hava şartlarından hem de Kayserispor’un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyorduk. Ona da oyuncularım iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, iyi bir defans anlayışı sergileyen bir Başakşehir vardı. Kayserispor’a ligde başarılar diliyorum" dedi.

Maçın hakeminin sorulması üzerine Şahin, "Ben o işleri geçtim artık. Kazanan bir hocaya soruyorsunuz. Şu anda benim açıklama yapmam hiç kimseye bir faydası olmaz. Oyunu konuşalım" şeklinde cevap verdi.

