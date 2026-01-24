Samsunspor 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor 0-0 berabere. İlk yarıda önemli gol fırsatları vardı, Okan Kocuk kurtarışlarıyla öne çıktı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:04
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Samsunspor sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6.' Keita’nın pasında Tayfur’un şutu filelerle buluştu; ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

24.' Balogh’un uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl’ün şutunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

29.' Zeki’nin kullandığı kornerde Rick van Drongelen’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

42.' Korner sonrası savunmadan seken topta Celil Yüksel’in ceza sahası yayı üzerinden sert şutu kalenin solundan auta gitti.

45.' Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Daniel Agyei’nin şutu direğin sağından dışarı çıktı.

Detaylar

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor (11)

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Törüz, İrfan Can Eğribayat, Joe Mendes, Ali Diabate, Toni Borevkovic, Yunus Emre Çift, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Logi Tomasson, Cherif Ndiaye

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kocaelispor (11)

Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Djiksteel, Botond Balogh, Massadio Haidara, Tayfur Bingöl, Karol Linetty, Daniel Agyei, Habib Keita, Luis Show, Bruno Petkovic

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Oleksandr Syrota, Muharrem Cihan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Ege Bilim, Can Keleş, Serdar Dursun, Rigoberto Rivas

Teknik Sorumlu: Volkan Kazak

