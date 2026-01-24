Samsunspor 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Samsunspor sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6.' Keita’nın pasında Tayfur’un şutu filelerle buluştu; ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
24.' Balogh’un uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl’ün şutunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.
29.' Zeki’nin kullandığı kornerde Rick van Drongelen’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
42.' Korner sonrası savunmadan seken topta Celil Yüksel’in ceza sahası yayı üzerinden sert şutu kalenin solundan auta gitti.
45.' Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Daniel Agyei’nin şutu direğin sağından dışarı çıktı.
Detaylar
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor (11)
Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Törüz, İrfan Can Eğribayat, Joe Mendes, Ali Diabate, Toni Borevkovic, Yunus Emre Çift, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Logi Tomasson, Cherif Ndiaye
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kocaelispor (11)
Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Djiksteel, Botond Balogh, Massadio Haidara, Tayfur Bingöl, Karol Linetty, Daniel Agyei, Habib Keita, Luis Show, Bruno Petkovic
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Oleksandr Syrota, Muharrem Cihan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Ege Bilim, Can Keleş, Serdar Dursun, Rigoberto Rivas
Teknik Sorumlu: Volkan Kazak
SAMSUNSPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ İLK YARISINDAN KARELER.