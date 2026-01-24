Nurettin Açıkalın: Rams Başakşehir mağlubiyeti yönetimi de üzdü

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Rams Başakşehir’e 3-0 yenildikleri maç sonrası yönetimin de üzüldüğünü, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve istifa iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:13
Nurettin Açıkalın: Rams Başakşehir mağlubiyeti yönetimi de üzdü

Nurettin Açıkalın: Rams Başakşehir mağlubiyeti yönetimi de üzdü

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor sahasında Rams Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu.

Basın mensuplarına konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, maç sonrası duygularını şu sözlerle aktardı: "Çok üzgünüz tabi. Evimizde beklemediğimiz bir 3 puan kaybettik. Geçen haftaki oyundan sonra evimizde mutlak galibiyet bekliyorduk. Biz de çok üzülüyoruz. Beklemediğimiz bir oyunla, performansla geriye düştük. Bu mağlubiyet taraftarlarımız kadar yönetimimizi de üzmüştür. Bunun değerlendirmelerini yapıyoruz. Şehrimizin önde gelenleri ile toplanıyoruz ve bugün de bir toplantımız olacak. Zor bir fikstürümüz de var. Ama Kayserispor’un eksiklikleri konusunda tamamlamamız gerekli olan yerleri biliyoruz. Transfer için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kesin bir şey. Ama inanın öyle kolay olmuyor. Ara transfer döneminde maksimum verimli oyuncuları takımımıza katmak istiyoruz. Yoksa buraya transfer yapmış olmak için 3 tane, 5 tane oyuncu getirmek kolay. Ama biz burada tamamen Kayserispor menfaatleri istikametinde çalışıyoruz. Bu süreçte böyle kazalar hem oyunsal anlamda hem de puan anlamında yaşayacağız anladığım kadarıyla. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşüyorum"

Galatasaray maçı öncesi değerlendirme

Başkan Açıkalın, gelecek haftaya ilişkin beklentilerini ve takımın performansına dair görüşlerini şöyle dile getirdi: "Önümüzdeki hafta Galatasaray maçı var. Yani şöyle baktığımızda lige de Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray daha sonra Kocaelispor’la burada oynayacağız. Galatasaray karşısında Kayserispor gerektiği gibi gerektiği şekilde maçına çıkıp oynayacaktır. Burada skor çok önemli. Bugün 3-0, 5-0’dan ziyade oynadığımız oyun hepsinden daha fazla üzmüştür bizi. Umarım bir an önce takımımız gerektiği gibi oynar diye düşünüyorum. Bugün yeni bir transferimiz geldi. Onun dışında yazılan isimlerle ilgili herhangi bir gelişme yok"

Toplantı ve 'istifa' iddialarına yanıt

Şehrin ileri gelenleriyle yapılacak toplantının 'istifa sinyali' olup olmadığı yönündeki soru üzerine Açıkalın, "Yok hayır. Şimdi tabi ki bu işin ekonomi boyutu var. Maddi boyutu var, manevi boyutu var. O yüzden geniş çaplı değerlendirmekte fayda var. Bunu bir istifa sinyali gibi algılamayın. O yönde hemen yorumlamaya gerek yok. Ama bir karar alırken de burası Kayserispor benim kulübüm değil. Bu şehrin kulübü. Bu şehrin ileri gelenleri de büyükleri de her zaman burada söz sahibi olmalıdır, olmuştur, olacaktır da. Desteklerini veriyorlar, yine verecekler" dedi.

Başkan Açıkalın, yönetimin üzüntüsünü vurguladı, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve istifa iddialarını reddetti.

KAYSERİSPOR BAŞKANI NURETTİN AÇIKALIN, SAHALARINDA AĞIRLADIKLARI RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASI...

KAYSERİSPOR BAŞKANI NURETTİN AÇIKALIN, SAHALARINDA AĞIRLADIKLARI RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BU MAĞLUBİYET TARAFTARLARIMIZ KADAR YÖNETİMİMİZİ DE ÜZMÜŞTÜR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nuri Şahin: "Maçı başından sonuna kadar hak ettik" | Başakşehir 3-0 Kayserispor
2
Vanspor FK 3-0 Iğdır FK - Trendyol 1. Lig
3
Nurettin Açıkalın: Rams Başakşehir mağlubiyeti yönetimi de üzdü
4
Samsunspor 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı
5
Rize’de Amatör Derbi Karıştı: Fındıklı 1974 Spor 2-1 Ardeşenspor
6
Denizli İdmanyurdu Taraftarı TFF 6222 Gereği Sezon Boyu Menle Tarihe Geçti
7
Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı: Amed Sportif Faaliyetler Maçı Yarın

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları