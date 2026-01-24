Vanspor FK 3-0 Iğdır FK - Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Vanspor FK, Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. Hasan Bilal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu ve Ivan Cedric golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:15
Trendyol 1. Lig 22. hafta maçında Vanspor FK, Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Stat: Atatürk

Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Murathan Çomoğlu

Vanspor FK Kadrosu

11: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Oulare, Batuhan İşçiler, Aliou Traore, Mehmet Özcan (Erdi Dikmen dk. 81), Jefferson, Santeri Hostikka (Kenneth Mamah dk. 73), Oğulcan Çağlayan (Hasan Bilal dk. 42), Ivan Cedric (Erdem Seçgin dk. 81)

Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Alper Emre Demirol, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici, Emir Bars

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Iğdır FK Kadrosu

11: Muhammet Taha Tepe, Güray Vural (Özder Özcan dk. 65), Atakan Rıdvan Çankaya, Alperen Selvi, Wenderson, Doğan Erdoğan, Leandro Bacuna (Aaron Suarez dk. 65), Gökcan Kaya, Oğuz Kağan Güçtekin (Ali Kaan Güneren dk. 65), Moryke Fofana (Ahmet Emin Engin dk. 76), Ryan Isaac (Serkan Asan dk. 82)

Yedekler: Sinan Bolat, Ali Yaşar, Alim Öztürk, Antoine Conte, Dorin Rotariu,

Goller

Hasan Bilal (dk. 45), Muhammet Ensar Çavuşoğlu (dk. 61), Ivan Cedric (dk. 67) — (Vanspor FK)

Kartlar

Sarı kartlar: Santeri Hostikka (Vanspor FK), Doğan Erdoğan (Iğdır FK)

