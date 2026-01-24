Vanspor FK 3-0 Iğdır FK
Trendyol 1. Lig 22. hafta maçında Vanspor FK, Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Stat: Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Murathan Çomoğlu
Vanspor FK Kadrosu
11: Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Oulare, Batuhan İşçiler, Aliou Traore, Mehmet Özcan (Erdi Dikmen dk. 81), Jefferson, Santeri Hostikka (Kenneth Mamah dk. 73), Oğulcan Çağlayan (Hasan Bilal dk. 42), Ivan Cedric (Erdem Seçgin dk. 81)
Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Alper Emre Demirol, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici, Emir Bars
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Iğdır FK Kadrosu
11: Muhammet Taha Tepe, Güray Vural (Özder Özcan dk. 65), Atakan Rıdvan Çankaya, Alperen Selvi, Wenderson, Doğan Erdoğan, Leandro Bacuna (Aaron Suarez dk. 65), Gökcan Kaya, Oğuz Kağan Güçtekin (Ali Kaan Güneren dk. 65), Moryke Fofana (Ahmet Emin Engin dk. 76), Ryan Isaac (Serkan Asan dk. 82)
Yedekler: Sinan Bolat, Ali Yaşar, Alim Öztürk, Antoine Conte, Dorin Rotariu,
Goller
Hasan Bilal (dk. 45), Muhammet Ensar Çavuşoğlu (dk. 61), Ivan Cedric (dk. 67) — (Vanspor FK)
Kartlar
Sarı kartlar: Santeri Hostikka (Vanspor FK), Doğan Erdoğan (Iğdır FK)
