3 Ayda Türkiye Şampiyonu Olan Dicle Alan, Uluslararası Hedeflere Koşuyor

Mardinli Dicle Alan, Kısa Sürede Büyük Başarıya İmza Attı

Mardin'de bulunan Boztepe Mahallesi'nde, doğuştan yüzde 90 görme engeliyle mücadele eden 9 yaşındaki Dicle Alan, atletizmde gösterdiği azimle ulusal başarılar elde etti. Dicle, 21 Kasım Şehir Stadı’ndaki antrenmanlarda keşfedildiği günden itibaren başardıklarıyla göz dolduruyor.

Türkiye Şampiyonası'nda Dereceler Elde Etti

Dicle Alan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada altın ve 60 metre koşuda gümüş madalya kazandı. Bu sonuç, Dicle'nin bir ulusal şampiyonada elde ettiği ilk madalya oldu ve onu milli takıma seçilme hedefine yaklaştırdı.

Sporda Gelecek Hedefleri

Dicle, yarışmalardaki başarılarının ardında antrenörü ve ailesinin desteğinin yattığını ifade ederek, "Türkiye şampiyonu oldum, çok mutluyum. Hedefim milli takıma seçilmek ve dünya şampiyonu olmak. Önümde hiçbir engel yok," dedi.

Aile Desteği ve Gurur

Dicle'nin babası Abdulgani Alan, kızının spora olan yatkınlığına dikkat çekerek, "Kızımın Avrupa Şampiyonası'na gideceğine eminim. Elimden gelen desteği vermeye hazırım," ifadelerini kullandı.

Antrenör Hedefleri Yükseltiyor

Antrenörü Mahmut Bulut, Dicle'nin uluslararası başarılar için süren çabalarına vurgu yaparak, "3 ayda milli takıma seçilme statüsünü başardıysa, Avrupa, dünya ve sonrasında olimpiyat hedefliyoruz," diye belirtti. Bulut, bu süreçte ailelerin desteğinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Geleceğe Dair Önemli Adımlar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, modern spor tesislerinin artmasıyla sporcu sayısının yükseldiğini ve özel gereksinimli sporcuların da spora kazandırılmaya devam ettiğini ifade ederek, spordaki başarıların desteklerle geldiğini aktardı.