3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Vezirköprü'de Sona Erdi
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tamamlandı.
Etap Detayları
Ladik ilçesi Ambarköy Açık Hava Müzesi önünde bir araya gelen 23 ülkeden 109 sporcu, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile protokol üyelerinin verdiği startla, Havza ilçesinden geçerek 131,8 kilometrelik parkuru tamamladı.
Ödül Töreni ve Katılımcılar
Vezirköprü'de son bulan etabın ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, SAMKON Başkan Yardımcısı Erol Türkoğlu, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Vezirköprü Dernekler Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı Yahya Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
