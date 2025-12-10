Alanyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü.
Antrenmanın Detayları
Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde başladı. Seans ilk olarak ısınma çalışması ile açıldı; ardından ekip pas çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmanın son bölümünde takım, maçın taktik gereksinimlerine yönelik taktik çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.
CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 16’INCI HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.