Alanyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Kayserispor deplasmanına hazırlıklarını Joao Pereira yönetiminde tesislerde yaptığı ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 21:42
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü.

Antrenmanın Detayları

Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde başladı. Seans ilk olarak ısınma çalışması ile açıldı; ardından ekip pas çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın son bölümünde takım, maçın taktik gereksinimlerine yönelik taktik çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.

