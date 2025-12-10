Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'ı 5 sette mağlup etti

Maç özeti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. İlk sete etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, setin sonlarına doğru hakimiyeti kaybederek seti 25-23 kaybetti ve skor 1-0 oldu.

İkinci sette oyunun kontrolünü ele alan Eczacıbaşı, benchten gelen katkılarla hücumda ritim yakaladı ve seti 25-19 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette üstünlüğün sık sık el değiştirdiği mücadelede ev sahibi ekip setin son bölümünde kontrolü ele alarak seti 25-19 aldı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette turuncu-beyazlılar başta 4-0’lık seriyle öne geçip setin sonlarına doğru farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Rakibine geri dönüş hakkı tanımayan Eczacıbaşı Dynavit seti 25-17 kazanarak maçı beşinci sete taşıdı. Karşılaşmanın son setine iyi başlayan konuk ekip, üst üste sayılarla farkı açtı ve seti 15-6 alarak maçı 3-2 kazandı.

Öne çıkan istatistikler ve detaylar

En skorer oyuncular: Magdalena Stysiak 20 sayı, Ebrar Karakurt 19 sayı.

Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi

Hakemler: Onur Coşkun, Alper Bulut

Beşiktaş: İdil Naz, Zeynep Sude, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur, Buket, Buse (L), Zeynep, Leyva, Merve

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Dilay, Ebrar, Maglio, Stysiak, Simge (L), Elif, Meliha, Nicoletti, Aybüke (L), Jack-Kısal, Boden

Setler: 25-23, 19-25, 25-19, 17-25, 6-15

Süre: 129 dakika (31, 27, 29, 27, 15)

