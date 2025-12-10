DOLAR
Konyaspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta Fenerbahçe deplasmanına Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlanıyor; Jevtovic takımla çalıştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 21:40
Konyaspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antrenman Raporu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Konyaspor, maç hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki çalışmada ekip, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde 7’ye 6 oyun ve turnuva maçları oynandı, seans koşu çalışmasıyla sonlandırıldı.

Öne çıkan isimlerden Marko Jevtovic, antrenmanın ilk bölümünü takımla birlikte geçirdi, daha sonra bireysel çalışma yaparak idmanı tamamladı.

Konyaspor, hazırlıklarını 11 Aralık Perşembe günü yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

