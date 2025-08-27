DOLAR
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun'da başladı

3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve SAMKON işbirliğiyle Samsun'da başladı; 23 ülkeden 109 bisikletçi 4 etapta yarışacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:55
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu start aldı.

Start ve etap bilgileri

Start: Tütün İskelesi önünde, Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir tarafından verildi. Yarışma Samsun'da 4 gün, 4 etap olarak gerçekleşecek; bisikletçiler İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerini geçerek Çarşamba ilçesinde birinci günün etabını tamamlayacak.

Katılımcılar ve rota

Yarışmaya 23 ülkeden 109 bisikletçi katıldı. Bisikletçiler, Samsun'un Terme, Salıpazarı, Ladik, Havza, Vezirköpü, Asarcık, Kavak, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgelerini tur atarak 4 etabı tamamlayacak.

Amaç ve yetkililerin açıklamaları

Samsun Vali Yardımcısı Bozdemir, etkinliğin bu yılki amacının "dumansız hayat" mottosu olduğunu söyledi. Bozdemir, yarışmayla Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmayı ve Samsun'un tarihi güzelliklerini tanıtmayı planladıklarını anlattı ve şunları söyledi: "Aynı zamanda Samsun'un tarihi güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun puanlı bir yarışmasıdır. 23 ülkeden 5 kıtadan 109 yarışmacı katıldı. Bu büyük bir başarıdır."

Yarışma, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başladığı Tütün İskelesi'nde sona erecek.

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı ise yarışmaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

