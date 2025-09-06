30 Ağustos Zafer Kupası Ankara'da Sona Erdi — 1470 Sporcu Katıldı

30 Ağustos Zafer Kupası Ankara'da Sona Erdi

Yenimahalle Spor Kompleksi’nde 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programındaki 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakaları tamamlandı.

Organizasyon, Ankara'daki Yenimahalle Spor Kompleksi'nde 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapıldı. Turnuvada 1470 Türk sporcu ile birlikte İran'dan 7 ve Özbekistan'dan 2 eskrimci mücadele etti.

Müsabakalar yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirildi. Aşağıda büyükler kategorisinde dereceye giren sporcular yer alıyor.

Büyükler - Kılıç

Kadınlar: 1. Nisanur Erbil, 2. Nil Güngör, 3. Emine Irmak Yücel, 3. Irmak Şenoğlu

Erkekler: 1. Furkan Yaman, 2. Candeniz Berrak, 3. Enes Talha Kalender, 3. Enver Yıldırım

Büyükler - Flöre

Kadınlar: 1. Alara Atmaca, 2. Elvin Gülışık, 3. Azra Arıkan, 3. Umida Ilyosova (Özbekistan)

Erkekler: 1. Kıvanç Kırtay, 2. Ada Budak, 3. Roberto Mathias Cazzani, 3. Mustafa Burak Çufadar

Büyükler - Epe

Kadınlar: 1. Aleyna Ertürk, 2. Ceren Cebe, 3. İlke Taşbaş, 3. Zülal Can

Erkekler: 1. Doruk Erolçevik, 2. Yalgın Yeter, 3. Göksu Mert Oran, 3. Ali Mustafa Seçik

Federasyonun açıklamasına göre organizasyonla ilgili duyurular bu şekilde yapıldı.