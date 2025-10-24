34. Alanya Triatlonu Başladı: Halk Yarışı Galip Dere'de

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 34. Alanya Triatlonu başladı; 130 sporcunun katıldığı Halk Triatlonu Galip Dere Plajı'nda yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:10
Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 34. Alanya Triatlonu keyifli ve rekabet dolu bir başlangıç yaptı. Organizasyon, dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Halk Triatlonu Galip Dere Plajı'ndan start aldı

Organasyon kapsamında düzenlenen Alanya Halk Triatlonu, Galip Dere Plajı'nda старт aldı. Yarışa katılan 130 sporcu, 250 metre yüzme, 5 kilometre bisiklet ve 1.2 kilometre koşu etaplarını tamamladı.

Etapları başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri, belediye ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Hafta sonu programı

Hafta sonu sürecek etkinlik programında Türkiye finali, 2025 Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışları gerçekleştirilecek.

