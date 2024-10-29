35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Düzenleniyor

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Başladı

Muğla ilinin Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 19 ülkeden 104 yelkenli yat ve 1000 sporcu ile büyük bir katılımla devam ediyor. Yarışların ikinci günü, hem koy içinde hem de koy dışında farklı organizasyonlarla düzenlendi.

Yarışlara Katılan Ülkeler

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen bu etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Maltadan sporcular yer aldı.

Yarış Düzeni ve Sonuçlar

Yarışların ikinci günü, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından rüzgarın yönü ve şiddetine göre koyda start verilmesiyle başladı. Tek yarış yapan IRC grubundaki yatlar, yarışı tamamlamaya çalışırken; IRCCHR grubunda iki ayrı yarış gerçekleştirildi.

Etkinliklerin yapıldığı Netsel Marinada ikinci günün sonunda dereceye giren yelkenciler ve yat kaptanları ödüllerini aldı. İşte bazı kazananlar:

IRC1: Lagertha - Sergei Musikhin

Lagertha - Sergei Musikhin IRC2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov

Rossko Racer - Timofey Zhbankov IRC3: St. Anna - Vlas Kadetov

St. Anna - Vlas Kadetov IRC4: Bogatyr - Igor Rytov

Bogatyr - Igor Rytov IRC5: Zacapa - Selim Kakış

Zacapa - Selim Kakış IRC6: VMG Sail On - Doğukan Kandemir

VMG Sail On - Doğukan Kandemir IRCCHR1: Deneb - Andrey Novikov

Deneb - Andrey Novikov IRCCHR2: Esen Mila - Oleg Kuragin

Esen Mila - Oleg Kuragin IRCCHR3: Before Sunrise - Andrei Morozov

Before Sunrise - Andrei Morozov IRCCHR4: Kaçamak - Olga Koriakova

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü ile sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.