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35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Düzenleniyor

Marmaris'te 35. Uluslararası Yarış Haftası hız kesmeden devam ediyor. 19 ülkeden 104 yelkenli yat, 1000 sporcu ile Bodrum'da yarışıyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:46
35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Düzenleniyor

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Başladı

Muğla ilinin Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 19 ülkeden 104 yelkenli yat ve 1000 sporcu ile büyük bir katılımla devam ediyor. Yarışların ikinci günü, hem koy içinde hem de koy dışında farklı organizasyonlarla düzenlendi.

Yarışlara Katılan Ülkeler

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen bu etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Maltadan sporcular yer aldı.

Yarış Düzeni ve Sonuçlar

Yarışların ikinci günü, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından rüzgarın yönü ve şiddetine göre koyda start verilmesiyle başladı. Tek yarış yapan IRC grubundaki yatlar, yarışı tamamlamaya çalışırken; IRCCHR grubunda iki ayrı yarış gerçekleştirildi.

Etkinliklerin yapıldığı Netsel Marinada ikinci günün sonunda dereceye giren yelkenciler ve yat kaptanları ödüllerini aldı. İşte bazı kazananlar:

  • IRC1: Lagertha - Sergei Musikhin
  • IRC2: Rossko Racer - Timofey Zhbankov
  • IRC3: St. Anna - Vlas Kadetov
  • IRC4: Bogatyr - Igor Rytov
  • IRC5: Zacapa - Selim Kakış
  • IRC6: VMG Sail On - Doğukan Kandemir
  • IRCCHR1: Deneb - Andrey Novikov
  • IRCCHR2: Esen Mila - Oleg Kuragin
  • IRCCHR3: Before Sunrise - Andrei Morozov
  • IRCCHR4: Kaçamak - Olga Koriakova

35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 1 Kasım Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü ile sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Estonya, Rusya, Belarus, Bulgaristan, Avusturya, Ukrayna, Kanada, Moldova, Kazakistan, Karadağ, Almanya, Çin, Romanya, Letonya, ABD, Hollanda ve Malta'dan 104 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

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