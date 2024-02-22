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35 yaşındaki Caner Erkin'den bomba etkisi yaratan karar

Caner Erkin'den bomba gibi karar! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 20:37
35 yaşındaki Caner Erkin'den bomba etkisi yaratan karar

Başarılı futbolcu Caner Erkin'den rekor performans! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANER ERKİN'DEN REKOR PERFORMANS

Başarılı ve tecrübeli futbolcu Caner Erkin sezon başında Eyüpspor'a transfer olmuştu. Başarılı performansı sonrasında futbol camiasına damga vuran Erkin Eyüpspor formasıyla 21 maça çıktı ve 6 gol attı. 

caner erkin'den üstün performans

Başarılı futbolcu istatistiklere göre 289 dakikada bir gol atmış oldu. Erkin aynı zamanda 6 asisti de kariyerine yazdırdı. Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan'ın da başarılı performansıyla Eyüpspor birinci sırada yer alıyor. 

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