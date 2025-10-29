36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası 3. Gün: 113 Yat, 1100 Yelkenci

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gününde 113 yat ve 1100 yelkenci körfezde ve açık denizde kıyasıya yarıştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:26
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gününde hem koy içinde hem de koy dışında heyecan dolu yarışlar yapıldı.

Organizasyon ve Katılımcılar

Etkinlik, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenleniyor. 21 ülkeden toplam 113 yelkenli yat ile 1100 yelkenci Marmaris Körfezi ve açık denizde yarışlarda yer alıyor. Katılımcı ülkeler arasında Türkiye, İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda bulunuyor.

Yarışların Seyri

Organizasyonun üçüncü gününde yatlar bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp uygun rüzgarı beklerken antrenman turları attı. Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar finişe ulaşmak için mücadele etti.

ORC ve ORCCHR gruplarında yatlar günü ikişer yarış ile tamamladı. Koy içinde start alan yatlar koy dışına çıkıp geri dönerek koy içinde finiş yaptı. Balonlarını körfezde açan tekneler rüzgarla yarışarak renkli görüntüler oluşturdu; kıyıdan vatandaşlar ve turistler ilgyle izledi.

Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında üçüncü gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları takdim edildi.

Arkın Karpaz Gate Marina Günü — 3. Yarış Günü Birincileri

Organizasyonun 3. Yarış Günü'ndeki "Arkın Karpaz Gate Marina Günü"nde sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

2. Yarış
ORCCHR A: Draco - Andrei Novikov
ORCCHR B: Pandeia - Oleg Ousirhnikov
ORCCHR C: Orion - Pavel Gorbunov
ORCCHR D: Before Sunrise - Andrei Morozov

3. Yarış
ORCCHR A: Blue Amour - Aleksei Borisov
ORCCHR B: Pandeia - Oleg Ousirhnikov
ORCCHR C: Rana - Aleksandr Sokolov
ORCCHR D: Before Sunrise - Andrei Morozov

4. Yarış
ORC A: Brozex - Sergei Musihin
ORC B: Buyan - Sergei Karavaev
ORC C: Wizard - Pavel Karachov
ORC D: Symfony - Anton Timakov
ORC E: Looping - Yury Shuvalov
ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası - Deniz Fıcı

5. Yarış
ORC A: Brozex - Sergei Musihin
ORC B: Rossko Racer - Timofey Zhbankov
ORC C: St. Anna - Mikhail Kadetov
ORC D: Symfony - Anton Timakov
ORC E: Lettland - İgors Bukovskis
ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası - Deniz Fıcı

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günündeki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

