36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası 3. Gün: 113 Yat, 1100 Yelkenci

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda 3. Gün Rüzgarı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gününde hem koy içinde hem de koy dışında heyecan dolu yarışlar yapıldı.

Organizasyon ve Katılımcılar

Etkinlik, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenleniyor. 21 ülkeden toplam 113 yelkenli yat ile 1100 yelkenci Marmaris Körfezi ve açık denizde yarışlarda yer alıyor. Katılımcı ülkeler arasında Türkiye, İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda bulunuyor.

Yarışların Seyri

Organizasyonun üçüncü gününde yatlar bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp uygun rüzgarı beklerken antrenman turları attı. Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar finişe ulaşmak için mücadele etti.

ORC ve ORCCHR gruplarında yatlar günü ikişer yarış ile tamamladı. Koy içinde start alan yatlar koy dışına çıkıp geri dönerek koy içinde finiş yaptı. Balonlarını körfezde açan tekneler rüzgarla yarışarak renkli görüntüler oluşturdu; kıyıdan vatandaşlar ve turistler ilgyle izledi.

Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında üçüncü gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları takdim edildi.

Arkın Karpaz Gate Marina Günü — 3. Yarış Günü Birincileri

Organizasyonun 3. Yarış Günü'ndeki "Arkın Karpaz Gate Marina Günü"nde sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

2. Yarış

ORCCHR A: Draco - Andrei Novikov

ORCCHR B: Pandeia - Oleg Ousirhnikov

ORCCHR C: Orion - Pavel Gorbunov

ORCCHR D: Before Sunrise - Andrei Morozov

3. Yarış

ORCCHR A: Blue Amour - Aleksei Borisov

ORCCHR B: Pandeia - Oleg Ousirhnikov

ORCCHR C: Rana - Aleksandr Sokolov

ORCCHR D: Before Sunrise - Andrei Morozov

4. Yarış

ORC A: Brozex - Sergei Musihin

ORC B: Buyan - Sergei Karavaev

ORC C: Wizard - Pavel Karachov

ORC D: Symfony - Anton Timakov

ORC E: Looping - Yury Shuvalov

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası - Deniz Fıcı

5. Yarış

ORC A: Brozex - Sergei Musihin

ORC B: Rossko Racer - Timofey Zhbankov

ORC C: St. Anna - Mikhail Kadetov

ORC D: Symfony - Anton Timakov

ORC E: Lettland - İgors Bukovskis

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası - Deniz Fıcı

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günündeki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.