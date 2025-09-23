38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Beko — Beşiktaş GAİN

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Sinan Erdem'de

EMRE DOĞAN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem üçlüsü olarak Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör görev yapacak. Maç, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

İki takımın kupadaki ilk randevusu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko'nun geçmişi

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti. 1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir aranın ardından 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsledi. Takım, ayrıca 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, bu kupada 19. kez mücadele edecek ve 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş GAİN'in durumu

Siyah-beyazlı ekip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yalnızca bir kez şampiyon oldu. Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü. Daha önce 1986-1987'de Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti. Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağlarsa 13 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

Anadolu Efes ve tarihçe

Lacivert-beyazlılar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Anadolu Efes, kupada 14 şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk sezonları: 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 ve 2023-2024. Not: Lacivert-beyazlı takım, bu 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

Ülkerspor ve diğer şampiyonlar

Ülkerspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 6 şampiyonluğu bulunan ve kupayı üst üste 5 kez müzesine götüren tek ekip olarak dikkat çekiyor. Ülkerspor, organizasyonda 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında şampiyon oldu. 1985'ten bu yana organize edilen kupada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer; Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ birer kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

1984-1985 Galatasaray — Fenerbahçe

1985-1986 Efes Pilsen — Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka — Beşiktaş

1987-1988 Eczacıbaşı — Fenerbahçe

1988-1989 Çukurova — Eczacıbaşı

1989-1990 Fenerbahçe — Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe — TOFAŞ SAS

1991-1992 Efes Pilsen — Paşabahçe

1992-1993 Efes Pilsen — TOFAŞ SAS

1993-1994 Fenerbahçe — Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor — Galatasaray

1995-1996 Efes Pilsen — Türk Telekom

1996-1997 Türk Telekom — Efes Pilsen

1997-1998 Efes Pilsen — Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ — Efes Pilsen

1999-2000 Efes Pilsen — Ülkerspor

2000-2001 Ülkerspor — Efes Pilsen

2001-2002 Ülkerspor — Efes Pilsen

2002-2003 Ülkerspor — Efes Pilsen

2003-2004 Ülkerspor — Efes Pilsen

2004-2005 Ülkerspor — Efes Pilsen

2005-2006 Efes Pilsen — Alpella

2006-2007 Fenerbahçe Ülker — Efes Pilsen

2007-2008 Türk Telekom — Fenerbahçe Ülker

2008-2009 Efes Pilsen — Fenerbahçe Ülker

2009-2010 Efes Pilsen — Fenerbahçe Ülker

2010-2011 Galatasaray Medical Park — Fenerbahçe Ülker

2011-2012 Beşiktaş — Anadolu Efes

2012-2013 Fenerbahçe Ülker — Galatasaray Liv Hospital

2013-2014 Pınar Karşıyaka — Fenerbahçe Ülker

2014-2015 Anadolu Efes — Pınar Karşıyaka

2015-2016 Fenerbahçe — Anadolu Efes

2016-2017 Fenerbahçe Doğuş — Banvit

2017-2018 Anadolu Efes — Fenerbahçe

2018-2019 Anadolu Efes — Fenerbahçe

2021-2022 Anadolu Efes — Fenerbahçe Beko

2023-2024 Anadolu Efes — Fenerbahçe Beko

NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Kovid-19 salgını, 2022-2023'te ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.