4. Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı Başarıyla Gerçekleştirildi

4. Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı

Bu yıl 4. kez düzenlenen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı, Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 8 kilometrelik parkurda yer alan etkinliğe toplam 600 kişi katıldı.

Yarış ve Start

Etkinliğin başlangıcını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vererek yarışlara duyulan ilgiyi artırdı. Hem bisiklet hem de koşu yarışlarının yapıldığı bu keyifli organizasyon, sporseverlerin beğenisini kazandı.

Bisiklet Yarışında Dereceler

Bisiklet kategorisinde, erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci olurken, Yunus Özdemir ikinci, Emre Gülen ise üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda ise Aylin Yüce yarışı lider bitirirken, Firdevs Bozkurt ikinci, Tuğçe Turhan üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Koşu Yarışında Başarılı İsimler

Koşu yarışında erkeklerde Hacı Sebahattin Çavga birinci, Musa Achilov ikinci ve Mertcan Aybütüğ üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise İlkay Dönmez birinci, Esra Taşdemir ikinci, Gülnaz Ayar üçüncü sıraya yerleşti.

Ödül Töreni

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törende takdim edildi. Her iki yarış da katılımcılar ve izleyenler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı yapıldı. Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez organize edilen Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki 8 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinliğe 600 kişi katıldı.

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı yapıldı. Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez organize edilen Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki 8 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinliğe 600 kişi katıldı.