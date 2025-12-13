Berkay Uslu Dünya İkincisi Oldu: Müdür Yığmatepe'den Tebrik

Berkay Uslu, Dünya İkinciliği Sonrası İl Müdürü Yığmatepe’nin Konuğu Oldu

Aydınlı milli sporcu Berkay Uslu, Mısır’ın Kahire kentinde 27-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Büyükler ve Para-Karate Şampiyonasında elde ettiği gümüş madalyanın ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepeyi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Performans, Hazırlık ve Hedefler Ele Alındı

Ziyarette şampiyona sürecinde yaşananlar, müsabaka performansı, gelecek hedefleri ve hazırlık programı üzerine değerlendirmeler yapıldı. İl Müdürü Serhat Yığmatepe, milli sporcu Berkay Uslu'yu başarısından dolayı tebrik etti ve destek mesajlarını iletti.

Berkay Uslu, uluslararası arenada Aydın’ı gururlandıran performansıyla kariyerinde son Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa üçüncülüğü ve 4 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Mısır’daki organizasyonda zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya ikincisi oldu.

Milli sporcu, önümüzdeki dönemde de aktif hazırlıklarını sürdürüyor; Şubat ayında yapılacak müsabakalarda beşinci Türkiye şampiyonluğunu hedeflerken, Mayıs 2026'da Almanya’da düzenlenecek Büyükler ve Para-Karate Avrupa Şampiyonası için de çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Ziyaret sonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Berkay Uslu'yu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek, ulusal ve uluslararası arenada başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

